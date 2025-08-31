Dövizler / ARCC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ARCC: Ares Capital Corporation - Closed End Fund
21.56 USD 0.14 (0.65%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ARCC fiyatı bugün 0.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.26 ve Yüksek fiyatı olarak 21.64 aralığında işlem gördü.
Ares Capital Corporation - Closed End Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARCC haberleri
- The Near-Perfect Portfolio Of 3–13% Yields For The Fed's Rate Cuts
- FSK KKR Capital Stock: A Dividend Cut May Be Closer Than I Anticipated (NYSE:FSK)
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2
- Ares Capital (ARCC) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- Are You Falling For These 3 BDC Dividend Myths?
- BDC Weekly Review: BDCs Busy Bringing Bonds To Market
- Capital Southwest: My Favorite 11% Yield On The Market (NASDAQ:CSWC)
- 3 Dividend Stocks That Pay Me $2,000 Each Month
- Dare I Say It, Ares Capital Is About To Cut Its Dividend (NASDAQ:ARCC)
- BDC Investing: A Comprehensive Guide For Investors
- Wall Street Bulls Look Optimistic About Ares Capital (ARCC): Should You Buy?
- The Worst Setup For BDCs In Years
- My 10% Income Portfolio–Mirror, Mirror On The Wall
- Is Ares Capital Stock a Buy Now?
- Ares Capital (ARCC) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Investors Heavily Search Ares Capital Corporation (ARCC): Here is What You Need to Know
- The Weakest Jobs Market Since 2020: What Investors Need To Know
- Sixth Street Specialty Lending: Strength Amid Headwinds And The Premium Reflects That
- 3 Best Dividend Stocks to Buy Now, According to Analysts, 9/7/2025 - TipRanks.com
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- The $100,000 Dividend Portfolio: 10 Year Blueprint For Financial Freedom
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- Ares Capital prices $650 million notes offering at 5.1% due 2031
- How To Strategically Build A Globally Diversified $75,000 Dividend Portfolio
Günlük aralık
21.26 21.64
Yıllık aralık
18.26 23.84
- Önceki kapanış
- 21.42
- Açılış
- 21.45
- Satış
- 21.56
- Alış
- 21.86
- Düşük
- 21.26
- Yüksek
- 21.64
- Hacim
- 7.762 K
- Günlük değişim
- 0.65%
- Aylık değişim
- -3.23%
- 6 aylık değişim
- -2.53%
- Yıllık değişim
- 3.11%
21 Eylül, Pazar