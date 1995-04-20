Stop Out and Margin Call levels

Livelli di Stop Out e Margin Call – Il tuo assistente per la gestione del rischio

Prendi il pieno controllo del tuo rischio di trading con questo indicatore che mostra dinamicamente i livelli chiave sul grafico: Stop Out, Margin Call, Margine Libero e un livello personalizzato.

Perfetto per i trader che utilizzano leva alta o strategie all-in, dove ogni pip è cruciale e la tolleranza al rischio è minima.

  • Completamente personalizzabile – imposta colore, stile, spessore e visibilità di ogni linea singolarmente.
  • Configurazione flessibile – definisci il tuo livello di allerta e l’intervallo di aggiornamento.
  • Comportamento intelligente – con posizioni aperte su più strumenti, i livelli si adattano automaticamente all’esposizione corrente.

Anticipa il rischio e prendi decisioni informate, senza supposizioni.

