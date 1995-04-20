Stop Out and Margin Call levels
- Göstergeler
- BOTIS Mateusz Tamborek
- Sürüm: 1.1
- Etkinleştirmeler: 10
Stop Out ve Margin Call Seviyeleri – Risk Yönetimi Asistanınız
Stop Out, Margin Call, Serbest Marjin ve kendi belirleyeceğiniz özel seviyeleri grafik üzerinde dinamik olarak gösteren bu göstergeyle, işlem riskinizi tam anlamıyla kontrol altına alın.
Yüksek kaldıraçla veya all-in stratejilerle işlem yapan yatırımcılar için idealdir – her pip önemlidir ve hata payı düşüktür.
- Tam özelleştirilebilir – her çizginin rengini, stilini, kalınlığını ve görünürlüğünü ayrı ayrı ayarlayın.
- Esnek yapılandırma – kendi uyarı seviyenizi ve yenileme aralığınızı tanımlayın.
- Akıllı davranış – birden fazla enstrümanda açık pozisyonlarınız varsa, seviyeler mevcut pozisyonlara göre otomatik olarak ayarlanır.
Riskin bir adım önünde olun ve tahmine dayanmadan doğru kararlar verin.