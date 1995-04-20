Stop Out and Margin Call levels

Niveaux de Stop Out et de Margin Call – Votre assistant en gestion du risque

Prenez le contrôle total de votre risque de trading avec cet indicateur qui affiche dynamiquement les niveaux clés sur votre graphique : Stop Out, Appel de marge, Marge libre, et un niveau personnalisé.

Parfait pour les traders utilisant un effet de levier élevé ou des stratégies tout-en-un, où chaque pip compte et la marge d’erreur est minime.

Entièrement personnalisable – définissez la couleur, le style, l’épaisseur et la visibilité de chaque ligne individuellement.

Configuration flexible – définissez votre propre niveau d’alerte et intervalle de mise à jour.

Comportement intelligent – si vous avez des positions ouvertes sur plusieurs instruments, les niveaux s’ajustent automatiquement selon l’exposition.

Gardez une longueur d’avance sur le risque et prenez des décisions éclairées, sans approximations.