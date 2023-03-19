NosTraderMusLR

INDICATORE DI REGRESSIONE LINEARE ==>

L'indicatore rappresenta la linea di regressione lineare e le linee di supporto e resistenza, ottenute in base alla deviazione standard rispetto alla Regressione Lineare. Personalizzazione: è possibile regolare i seguenti valori:

Rango Tendencia: il numero di barre o periodi, all'interno del timeframe considerato, presi come riferimento per l'indicatore. AmpDesv: l'ampiezza o il numero di volte per considerare la deviazione standard della regressione lineare per la sua rappresentazione. Colores: è possibile scegliere colori da una palette per la rappresentazione di ogni linea.

L'indicatore di Regressione Lineare viene utilizzato per misurare la relazione tra due variabili, in questo caso, prezzo e tempo. L'indicatore costruisce una linea retta attraverso i prezzi di chiusura dell'asset durante un periodo determinato e viene utilizzato per determinare la direzione della tendenza nel mercato. Se la linea di regressione sta aumentando, ciò indica che il mercato sta in una tendenza rialzista, e se sta diminuendo, ciò indica una tendenza al ribasso.

Il principale vantaggio nell'utilizzare l'indicatore di Regressione Lineare è che consente ai trader di identificare punti di ingresso ed uscita dal mercato con maggiore precisione. Inoltre, è anche utile per stabilire livelli di supporto e resistenza, il che può aiutare i trader a determinare gli obiettivi di profitto e di stop loss.

Linea di Regressione Lineare

Una linea di regressione lineare è un modello matematico utilizzato in statistica per descrivere la relazione tra due variabili (nel nostro caso, prezzi e tempo). È una linea retta che si adatta ai punti dati (prezzi di chiusura) e rappresenta la tendenza centrale dei dati. Questa linea viene utilizzata per prevedere il valore di una variabile (prezzo) in funzione del valore dell'altra variabile (tempo), assumendo che il comportamento dei prezzi futuri si basi sui prezzi passati.

Per calcolare la linea di regressione lineare, viene utilizzato il metodo dei minimi quadrati, che implica la minimizzazione della distanza tra i punti e la linea. La pendenza della linea rappresenta la variazione della variabile dipendente per ogni variazione della variabile indipendente, mentre l'intersezione rappresenta il valore della variabile dipendente quando la variabile indipendente è zero.

Deviazione standard di una regressione lineare

La deviazione standard di una regressione lineare è una misura utilizzata in statistica per misurare la variabilità dei dati intorno alla linea di regressione. La deviazione viene calcolata a partire dai residui, che sono le differenze tra i valori osservati e i valori predetti dalla linea di regressione. La deviazione standard di una regressione lineare è importante perché fornisce informazioni sulla precisione della linea di regressione. Una deviazione standard bassa indica che i dati sono molto vicini alla linea di regressione e che è una buona approssimazione dei dati. Una deviazione standard alta indica che i dati sono molto dispersi e che la linea di regressione non è una buona approssimazione dei dati. Tuttavia, nel caso del commercio di strumenti finanziari e considerando la dinamica del mercato, la magnitudine della deviazione standard deve essere interpretata nel seguente modo: una deviazione standard bassa indica bassa volatilità e una deviazione standard alta indica una maggiore volatilità nello strumento o attività soggetti ad analisi per il periodo considerato.



