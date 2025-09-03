Nostradermus RegLin DEEP Time PRO

EA (Expert Advisor) professionale con regressione lineare, filtri MTF e gestione attiva delle posizioni

NosTraderMus_RegLin_PRO

Consigliato: iniziare i test sul timeframe M5 (5 minuti).

NosTraderMus_RegLin_PRO è pensato per chi cerca un trading quantitativo, disciplinato e replicabile. L’EA individua zone di valore tramite un canale di regressione lineare e opera solo quando il contesto lo conferma (RSI, DeMarker, momentum multi-timeframe, volume e spread), gestendo ogni posizione in modo attivo e adattivo: ordini pendenti intelligenti, SL/TP basati sulla volatilità (deviazione standard), trailing stop, chiusure parziali progressive e take profit globale su obiettivo di equity.

Avvertenza: nessun sistema garantisce risultati. Usa un’adeguata gestione del rischio e prova prima su M5 (5 minuti) in conto demo prima di passare al reale.

Come funziona?

Struttura statistica: calcola pendenza (slope), intercetta, deviazione standard dei residui e correlazione tramite regressione lineare ( buy/sell trattati separatamente ).

Filtro di contesto: valida RSI (attuale e MTF), DeMarker , momentum , volume relativo (VMA 20 × fattore), spread e finestra oraria .

Probabilità gaussiana: stima la probabilità di attivazione utile misurando la distanza del prezzo dalla linea/banda del canale in multipli di deviazione standard .

Ingresso tramite ordine pendente: posiziona Buy Stop o Sell Stop nella zona ottimale; SL/TP si adattano a volatilità e vincoli del broker; l’ordine viene annullato se non scatta in tempo.

Gestione dinamica: trailing per direzione, parziali quando il PnL supera soglie (o scende sotto un limite), aggiustamenti di SL/TP, break-even relativo (BE+) e chiusura totale al raggiungimento del target di equity.

Caratteristiche e vantaggi

Trading misurato, non intuitivo: opera quando prezzo + statistica offrono un edge (correlazione minima e pendenza favorevole).

Adattivo alla volatilità: SL/TP e zone di ingresso sono scalati sull’SD ; niente livelli fissi “alla cieca”.

MTF realistico: conferma di forza con RSI e momentum su timeframe superiore, riducendo le entrate contro-trend.

Gestione robusta: trailing, parziali, break-even relativo, obiettivi globali e annullamento intelligente degli ordini pendenti non eseguiti.

Controlli pratici: limiti di spread, filtro orario (incluso venerdì pomeriggio), controllo del margine e filtro di congestione per volume.

🔧 Ottimizzazione indipendente long/short: vantaggio chiave. Il sistema consente di ottimizzare separatamente i parametri di acquisto e vendita (finestra di regressione, ampiezza in deviazioni, moltiplicatori TP/SL, trailing, ecc.). Questo abilita asimmetrie controllate: ad esempio catturare impulsi rialzisti con un RangoTendencia più corto e AmpDesv minore, mentre sul lato short si richiede correlazione più rigorosa e un trailing diverso. In mercati con bias direzionale o volatilità asimmetrica per lato, questa separazione spesso migliora la stabilità e la curva di equity rispetto a un’unica ottimizzazione per entrambi i sensi.

Design professionale

Il modello combina regressione lineare classica con un componente probabilistico gaussiano basato sulla distanza in deviazioni standard. La gestione delle posizioni implementa parziali progressive, SL dinamico in base all’“età” dell’ordine e ri-aggiustamenti quando il prezzo procede a favore. Pensato per auditabilità e coerenza: attivando i commenti a grafico puoi monitorare in tempo reale le metriche chiave (RSI, pendenze, correlazioni).

Raccomandazioni d’uso

Prima M5 (5 minuti): timeframe consigliato per calibrare, osservare la frequenza dei segnali e affinare deviazioni/trailing.

Adatta i parametri a simbolo/volatilità e testa in demo .

Mantieni una gestione del rischio conservativa (size, limiti di perdita, target di equity).

Variabili esterne (input) — a cosa servono

Visualizzazione e limiti

Mostrar_Comentarios (bool): mostra metriche sul grafico.

MaxLots / MinLots (double): tetto e pavimento della size per operazione.

Filtri statistici/indicatori

Ind_Coef_Corr (double): correlazione minima per acquisti (es. ≥ 0,5).

Ind_Coef_Corr_V (double): correlazione massima (negativa) per vendite (es. ≤ −0,5).

RSI_Sup / RSI_Sup_Min (int): soglie RSI (attuale / MTF) per comprare (devono stare sotto soglia).

RSI_Inf / RSI_Sup_Max (int): soglie RSI (attuale / MTF) per vendere (devono stare sopra soglia).

Habilitar_Momentums (bool): attiva il filtro momentum MTF.

MaxSpread (int): spread massimo consentito (punti).

Acquisti (Ctrl Compras)

Compra (bool): attiva la logica di acquisto.

DesvioTPCompra (double): moltiplicatore di deviazione per il TP acquisti.

TrailingStop (int): trailing (punti) per acquisti.

STP_LOSS (int): SL base (punti) per acquisti.

DesvSTP_LOSS (double): fattore di deviazione per l’SL acquisti.

RangoTendencia (int): barre per la regressione lato acquisti .

AmpDesv (double): distanza richiesta in multipli di deviazione per l’ingresso.

TakeProf (double): moltiplicatore di deviazione per il TP acquisti.

Seguro (double): filtro di prossimità all’intercetta (sicurezza).

Vendite (Ctrl Ventas)

Venta (bool): attiva la logica di vendita.

DesvioTPVenta (double), TrailingStopV (int), STP_LOSSV (int), DesvSTP_LOSSV (double): equivalenti lato vendite .

RangoTendenciaVenta (int): barre per la regressione lato vendite .

AmpDesvVenta (double), TakeProfV (double), SeguroVenta (double): equivalenti lato vendite.

Gestione generale e rischio

Huelga (int): “raffreddamento” tra operazioni (multipli del timeframe).

RiesgoLots (int): fattore che scala la size in funzione di probabilità/equity.

RiskPercent (int): soglia di perdita che può attivare parziali .

TPPercent (int): soglia di profitto che attiva il break-even relativo (BE+) .

TopeProb / MinProb (double): limiti della finestra gaussiana di probabilità.

TomaDeGananciasPercent (double): % del saldo per chiusura totale a target di equity.

VarVolumen (double): fattore di congestione (VMA20 × fattore).

Orari

StartHour / EndHour (int): finestra temporale per nuovi ordini (ora server).

FilterFridayAfternoon (bool): blocca nuovi ingressi il venerdì pomeriggio.

Test EURUSD, timeframe M5 (5 minuti)

Mostrar_Comentarios=0

MaxLots=1.30000000 MinLots=0.01000000 Ind_Coef_Corr=0.65000000 Ind_Coef_Corr_V=-0.52500000 RSI_Sup=30 RSI_Sup_Min=38 RSI_Inf=70 RSI_Sup_Max=56 HabInd=Habilitar Indicadores Habilitar_Momentums=1 MaxSpread=20 Compras=Ctrl Compras Compra=1 DesvioTPCompra=0.08000000 TrailingStop=840 STP_LOSS=3200 DesvSTP_LOSS=5.50000000 RangoTendencia=1000 AmpDesv=0.75000000 TakeProf=6.00000000 Seguro=4.50000000 Ventas=Ctrl Ventas Venta=1 DesvioTPVenta=0.06000000 TrailingStopV=270 STP_LOSSV=8150 DesvSTP_LOSSV=5.00000000 RangoTendenciaVenta=1830 AmpDesvVenta=0.70000000 TakeProfV=3.50000000 SeguroVenta=4.50000000 Genericos=Ctrl Genericos Huelga=1 RiesgoLots=2 RiskPercent=3 TPPercent=70 Base=100 PaartialInitial=5 PartialFactor=1.20000000 STRDivisor=3 NMargen=120 TopeProb=3.20000000 MinProb=0.24000000 eneBuy=105 eneSell=100 TomaDeGananciasPercent=0.07500000 VarVolumen=1.00000000 StartHour=0 EndHour=24 FilterFridayAfternoon=1 AvoidHighImpactNews=1



