NosTraderMus LinearRegressionBands MT5
- Indicatori
- Victor Gauto
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
NosTraderMus LinearRegressionBands MT5 traccia una retta di regressione su una finestra scorrevole di prezzi e costruisce un canale dinamico a partire dalla deviazione standard dei residui. Su questo canale statistico, l’indicatore applica un filtro RSI (periodo / unità di tempo a scelta) e disegna frecce di acquisto/vendita quando si verifica la condizione “estremo + conferma”. I segnali sono valutati a chiusura candela per ridurre il repaint.
Modalità di funzionamento
-
Retta di regressione + canale adattivo
La linea centrale (regressione) è calcolata su RegPeriod candele. La larghezza del canale corrisponde alla deviazione standard dei residui moltiplicata per StdDevFactor , adattandosi automaticamente alla volatilità di mercato.
-
Filtro di tendenza (opzionale)
La pendenza della regressione indica la direzione. Con OnlyInTrend=true , vengono mostrate solo le frecce nel verso della pendenza (pendenza > 0 → long, pendenza < 0 → short).
-
Segnali (frecce) = RSI + rottura del canale
Una sola freccia per candela, disegnata a chiusura.
-
Freccia rossa verso il basso (vendita): RSI > RSI_Overbought E il massimo della candela supera la banda superiore.
-
Freccia verde verso l’alto (acquisto): RSI < RSI_Oversold E il minimo della candela scende sotto la banda inferiore.
La valutazione avviene sulla candela definita da RSI_Shift (default 1 = ultima candela chiusa). L’RSI può essere calcolato sull’UT corrente o su un’UT superiore ( RSITimeframe ), con allineamento temporale.
-
-
Visualizzazione chiara
-
Frecce piene: rossa per vendita, verde per acquisto, e rimangono una volta tracciate.
-
Avviso sonoro opzionale ( EnableSound ).
-
Shift visivo ( PlotShift ) delle tre linee (senza impatto sul calcolo).
-
Punti di forza e benefici
-
Base statistica: larghezza del canale fondata sui residui e non su valori fissi → maggiore coerenza.
-
Lettura della tendenza pulita: la retta di regressione attenua il rumore e mette in evidenza la direzione dominante.
-
“Estremo + conferma”: RSI + rottura del canale per filtrare falsi segnali.
-
Repaint limitato: RSI_Shift=1 valuta su candela chiusa affinché le frecce non scompaiano.
-
MTF: validazione tramite RSI su UT superiore correttamente sincronizzato.
-
Ergonomia: tre linee + frecce colorate per una lettura rapida su più strumenti e timeframe.
Consigli di configurazione
-
Iniziate con RSI_Shift=1 (candela chiusa). Se diminuite il valore per anticipare, aspettatevi maggiore rumore.
-
RegPeriod :
più grande = canale più stabile e meno segnali; più piccolo = più reattivo e più segnali.
-
StdDevFactor : spesso 1,5–2,5.
più grande = condizioni più severe; più piccolo = maggiore sensibilità.
-
Per operatività trend-following, OnlyInTrend=true è indicato. In contro-trend, rafforzate la gestione del rischio.
Parametri modificabili (guida rapida)
Canale & sorgente prezzo
-
RegPeriod (int) — numero di candele usate per retta e canale.
-
StdDevFactor (double) — moltiplicatore della deviazione standard dei residui (larghezza del canale).
-
PriceType (enum) — sorgente prezzo:
Close , Open , High , Low , Average (O+C)/2 , Typical (H+L+C)/3 .
RSI & segnali
-
RSIPeriod (int) — periodo dell’RSI.
-
RSITimeframe (ENUM_TIMEFRAMES) — UT dell’RSI (validazione MTF).
-
RSI_Overbought / RSI_Oversold (double) — soglie di ipercomprato/ipervenduto.
-
RSI_Shift (int) — shift della candela valutata (1 = candela precedente chiusa).
-
OnlyInTrend (bool) — se true , mostra le frecce solo nel verso della pendenza.
-
EnableSound (bool) — se true , riproduce un suono quando si traccia una nuova freccia.
Visualizzazione
-
PlotShift (int) — shift visivo delle tre linee (non influisce sul calcolo).
Esempi di convalida dei segnali
-
Vendita (freccia rossa verso il basso): RSI > RSI_Overbought e massimo > banda superiore. Con OnlyInTrend=true , è richiesta pendenza < 0.
-
Acquisto (freccia verde verso l’alto): RSI < RSI_Oversold e minimo < banda inferiore. Con OnlyInTrend=true , è richiesta pendenza > 0.
Max una freccia per candela, lasciata in sede una volta disegnata.
Avvertenza / Dichiarazione di non responsabilità
NosTraderMus LinearRegressionBands MT5 non garantisce alcun guadagno. Il trading, specialmente su prodotti a leva, comporta rischi rilevanti. Ogni decisione (ingressi/uscite, dimensione posizione, settaggi) è esclusiva responsabilità dell’utente. Testate sempre in demo, backtest e paper trading prima del reale, applicando una gestione del rischio adeguata.
Conclusione
NosTraderMus LinearRegressionBands MT5 combina retta di regressione + canale basato sui residui (rigore statistico) con RSI + rottura del canale (trigger oggettivi, filtro di tendenza opzionale). Offre una lettura chiara della tendenza, segnali disciplinati con repaint contenuto, e si adatta a vari mercati e unità di tempo per i trader che cercano coerenza, basso rumore e segnali visivi espliciti.