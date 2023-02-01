The Puzzle
- Jared Matthew Bryant
The Puzzle è un Expert Advisor multivaluta completamente automatizzato che lavora simultaneamente su 3 simboli: EURGBP, EURJPY e EURCHF. L'intelligenza artificiale implementata insieme a indicatori personalizzati identifica le opportunità di trading e piazza gli ordini. I trader umani spesso non sono in grado di cogliere le giuste opportunità di trading in tempo tanto quanto un software, quindi la mia intenzione era quella di sviluppare un consulente esperto che lo facesse per te. Segue diverse strategie, ma prima di effettuare un ordine The Puzzle determina qual è quella giusta. Anch'io sono un commerciante da diversi anni e un programmatore appassionato da prima di imparare a parlare. Lo sviluppo di Forex Fighter e The Puzzle è venuto fuori in modo organico e sono felice di poterli condividere entrambi con te. Il puzzle non usa la martingala ma se vedi diversi simboli che vanno nella stessa direzione è perché l'intelligenza artificiale ha trovato un'opportunità di trading molto forte.
CARATTERISTICHE:
- Multivaluta
- Simboli: EURGBP, EURJPY e EURCHF
- Intelligenza artificiale
- Nessuna strategia rischiosa
- Una configurazione del grafico. Esegui l'EA sul grafico EURGBP H1
Il motivo per cui ho scelto questi particolari simboli EUR è perché erano i più performanti della famiglia EUR. Puoi aggiungere diverse coppie di EUR, ma è fortemente sconsigliato, quindi per favore non rischiare.
Des écarts non expliqués par l'auteur entre le backtest et son signal réel. (J'utilise aussi ICM). Oui, il peut y avoir des divergences lors de l'utilisation d'un EA scalping, mais pas avec un EA qui oscille (ou un trading très faible). Actuellement en perte. Je mettrai à jour mon avis pour les résultats plus tard. PS : ne suivez pas le signal, il ne représente pas les commandes prises par l'EA. Même constat que l'EA Fighter Forex... Les pertes s'enchaînent à grande vitesse j'arrête l'EA... C'est une arnaque n'achetez pas.