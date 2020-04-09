Pro Risk Manager Lot Size and Risk Calculator
- Utilità
- Hezekiah Bukola Oyetunde
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
Pro Risk Manager: Professional Lot Size & Risk Calculator
Il trading è per il 10% entrata e per il 90% gestione del rischio. Anche la migliore strategia può fallire senza un dimensionamento preciso della posizione. Pro Risk Manager è un'utilità di livello professionale per MetaTrader 5 progettata per eliminare le conjeture e lo "stress matematico" dalla tua routine di trading.
Sia che tu sia uno scalper che necessita di calcoli istantanei o un swing trader che pianifica configurazioni complesse, questo pannello fornisce l'esatta dimensione del lotto richiesta per proteggere il tuo capitale.
Perché usare Pro Risk Manager?
Il calcolo manuale del lotto è lento e soggetto a errori umani, specialmente durante i periodi di alta volatilità. Questo strumento automatizza il processo sincronizzandosi con i dati del tuo conto in tempo reale e con le specifiche contrattuali dell'asset che stai scambiando (Forex, Metalli o Indici).
Caratteristiche Principali
-
Pannello GUI Intuitivo: Un'interfaccia pulita e moderna che rimane sul grafico senza ostruire la visuale.
-
Due Modalità di Calcolo:
-
Modalità Prezzo Corrente (Current Price Mode): Utilizza il Bid/Ask di mercato in tempo reale per calcoli immediati.
-
Modalità Prezzo Specifico (Specific Price Mode): Consente di inserire manualmente un prezzo di entrata per pianificare ordini pendenti (ordini Limit/Stop).
-
-
Preset di Rischio in un Clic: Passa rapidamente tra i livelli di rischio dell'1%, 2% e 3% utilizzando pulsanti dedicati, oppure inserisci una percentuale personalizzata.
-
Logica SL Bidirezionale: Inserisci lo Stop Loss in Prezzo per ottenere i pips, o inserisci i Pips per vedere il livello di prezzo richiesto: il pannello sincronizza entrambi automaticamente.
-
Monitoraggio del Conto in Tempo Reale: La funzione "Auto-Refresh" monitora le variazioni del saldo del conto, assicurando che il rischio sia sempre basato sulla tua equity attuale.
-
Analisi Dettagliata dell'Operazione: Prima di aprire un trade, visualizza esattamente:
-
La Dimensione del Lotto (Lot Size) raccomandata.
-
L'esatta Perdita Potenziale nella valuta del tuo conto.
-
Il Profitto Potenziale basato sul tuo obiettivo di Take Profit.
-
Il Rapporto Rischio/Rendimento (R:R).
-
Affidabilità Tecnica
A differenza dei semplici calcolatori, Pro Risk Manager utilizza le funzioni SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE e SYMBOL_VOLUME_STEP . Ciò significa che rispetta i limiti minimi/massimi di lotto del tuo broker e fornisce un dimensionamento accurato per asset complessi come l'Oro (XAUUSD) o gli indici DAX/Nasdaq.
Come Installare e Usare
-
Installazione: Trascina l'EA su qualsiasi grafico.
-
Configurazione: Nella scheda "Input", puoi personalizzare i colori del pannello (temi scuri/chiari) e impostare la percentuale di rischio predefinita.
-
Funzionamento: Usa i pulsanti per selezionare il rischio, definisci lo Stop Loss e il pannello visualizzerà istantaneamente la dimensione del lotto.
-
Chiusura: Per rimuovere il pannello, basta cliccare sul pulsante "X" nell'angolo in alto a destra.
Parametri di Input
-
Aspetto del Pannello: Personalizza il colore del pannello, il colore del testo e gli stili dei pulsanti per abbinarli allo sfondo del grafico.
-
Valori Predefiniti: Pre-imposta la % di rischio, i pips di Stop Loss e i pips di Take Profit più utilizzati per un'esecuzione più rapida.
-
Posizionamento: Regola le coordinate X e Y per posizionare il pannello in qualsiasi punto dello schermo.
Nota Importante
Questa è un'Utilità di Pianificazione del Trade. Calcola il rischio e la dimensione del lotto ma non esegue automaticamente le operazioni. Questo ti dà il pieno controllo sull'esecuzione finale.
Funziona su tutti i timeframe e su tutti i simboli supportati dal tuo broker MT5.