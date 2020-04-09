Pro Risk Manager Lot Size and Risk Calculator

Pro Risk Manager: Professional Lot Size & Risk Calculator

Il trading è per il 10% entrata e per il 90% gestione del rischio. Anche la migliore strategia può fallire senza un dimensionamento preciso della posizione. Pro Risk Manager è un'utilità di livello professionale per MetaTrader 5 progettata per eliminare le conjeture e lo "stress matematico" dalla tua routine di trading.

Sia che tu sia uno scalper che necessita di calcoli istantanei o un swing trader che pianifica configurazioni complesse, questo pannello fornisce l'esatta dimensione del lotto richiesta per proteggere il tuo capitale.

Perché usare Pro Risk Manager?

Il calcolo manuale del lotto è lento e soggetto a errori umani, specialmente durante i periodi di alta volatilità. Questo strumento automatizza il processo sincronizzandosi con i dati del tuo conto in tempo reale e con le specifiche contrattuali dell'asset che stai scambiando (Forex, Metalli o Indici).

Caratteristiche Principali

  • Pannello GUI Intuitivo: Un'interfaccia pulita e moderna che rimane sul grafico senza ostruire la visuale.

  • Due Modalità di Calcolo:

    • Modalità Prezzo Corrente (Current Price Mode): Utilizza il Bid/Ask di mercato in tempo reale per calcoli immediati.

    • Modalità Prezzo Specifico (Specific Price Mode): Consente di inserire manualmente un prezzo di entrata per pianificare ordini pendenti (ordini Limit/Stop).

  • Preset di Rischio in un Clic: Passa rapidamente tra i livelli di rischio dell'1%, 2% e 3% utilizzando pulsanti dedicati, oppure inserisci una percentuale personalizzata.

  • Logica SL Bidirezionale: Inserisci lo Stop Loss in Prezzo per ottenere i pips, o inserisci i Pips per vedere il livello di prezzo richiesto: il pannello sincronizza entrambi automaticamente.

  • Monitoraggio del Conto in Tempo Reale: La funzione "Auto-Refresh" monitora le variazioni del saldo del conto, assicurando che il rischio sia sempre basato sulla tua equity attuale.

  • Analisi Dettagliata dell'Operazione: Prima di aprire un trade, visualizza esattamente:

    • La Dimensione del Lotto (Lot Size) raccomandata.

    • L'esatta Perdita Potenziale nella valuta del tuo conto.

    • Il Profitto Potenziale basato sul tuo obiettivo di Take Profit.

    • Il Rapporto Rischio/Rendimento (R:R).

Affidabilità Tecnica

A differenza dei semplici calcolatori, Pro Risk Manager utilizza le funzioni SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE e SYMBOL_VOLUME_STEP . Ciò significa che rispetta i limiti minimi/massimi di lotto del tuo broker e fornisce un dimensionamento accurato per asset complessi come l'Oro (XAUUSD) o gli indici DAX/Nasdaq.

Come Installare e Usare

  • Installazione: Trascina l'EA su qualsiasi grafico.

  • Configurazione: Nella scheda "Input", puoi personalizzare i colori del pannello (temi scuri/chiari) e impostare la percentuale di rischio predefinita.

  • Funzionamento: Usa i pulsanti per selezionare il rischio, definisci lo Stop Loss e il pannello visualizzerà istantaneamente la dimensione del lotto.

  • Chiusura: Per rimuovere il pannello, basta cliccare sul pulsante "X" nell'angolo in alto a destra.

Parametri di Input

  • Aspetto del Pannello: Personalizza il colore del pannello, il colore del testo e gli stili dei pulsanti per abbinarli allo sfondo del grafico.

  • Valori Predefiniti: Pre-imposta la % di rischio, i pips di Stop Loss e i pips di Take Profit più utilizzati per un'esecuzione più rapida.

  • Posizionamento: Regola le coordinate X e Y per posizionare il pannello in qualsiasi punto dello schermo.

Nota Importante

Questa è un'Utilità di Pianificazione del Trade. Calcola il rischio e la dimensione del lotto ma non esegue automaticamente le operazioni. Questo ti dà il pieno controllo sull'esecuzione finale.

Funziona su tutti i timeframe e su tutti i simboli supportati dal tuo broker MT5.

Prodotti consigliati
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Utilità
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so you
Equity Shield Pro
Saad Janah
5 (1)
Utilità
Equity Shield Pro 1.1 NEW VERSION  Equity Shield Pro 1.1 is a powerful utility EA designed to safeguard your trading account by actively monitoring and enforcing equity protection and profit management rules. Whether you’re trading personal accounts or working through proprietary firm challenges, this EA ensures strict adherence to risk and profit targets, enabling you to maintain discipline and consistency. Fully compatible with all challenge types, Equity Shield Pro 1.1 is specifically craft
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilità
Trade Manager per aiutarti a entrare e uscire rapidamente dalle operazioni calcolando automaticamente il tuo rischio. Incluse funzionalità che ti aiutano a prevenire l'eccessivo trading, il vendetta trading e il trading emotivo. Le operazioni possono essere gestite automaticamente e i parametri di performance del conto possono essere visualizzati in un grafico. Queste caratteristiche rendono questo pannello ideale per tutti i trader manuali e aiuta a migliorare la piattaforma MetaTrader 5. Suppo
Automatic Trade Calculation Panel
Florian Ahollinger
Utilità
Automatic Trade Calculation Panel   One-Klick-Trading Automatic calculation of Lot sice Atuomatic calulation of Stop-Loss and TakeProfit Up to 3 partial closings Trailingstop (Stop-Loss moves automatically)   The lot size is calculated by the previously determined risk (e.g. 1.0% of the account size) and the distance of the Stop Loss from the entry point. The distance from the Stop Loss to the entry point results from the ATR indicator multiplied by a freely selectable factor. The Stop Loss and
Hon Risk manager
Christopher Adie
Utilità
Advanced Risk Manager EA - Complete User Guide What is Advanced Risk Manager EA? The Advanced Risk Manager EA is a professional risk management and account protection system for MetaTrader 5. It's NOT a trading robot that opens trades - instead, it protects your account by monitoring your trading activity and enforcing strict risk limits. Core Purpose Prevent account blowups by enforcing daily loss limits Protect profits with automatic profit targets Monitor trading remotely via Telegram Close u
Auto SL TP adjustable
Rattanon Hirunyakarn
Utilità
Manually enter the price for Buy position or Sell position. This EA will automatically open 3 orders and also 3 Pending (In deposited position) = Total 6 orders per one click Please see Screenshot or Videos for more explanation. - Easy to manage your different order. - Fast in modification for SL and TP. - Can modified the SL and TP depends on individual techniques.
SLTPSetter
Raphael Djangmah Osro Agbo
Utilità
SLTPSetter - StopLoss Take Profit Setter HOW DOES IT WORK? Risk and account management is a very critical aspect of trading. Before entering a position, you must be fully aware how much you will be willing to loss both in percentage and value. This is where SLTPSetter gets you covered.  All you need to do is attach the indicator on the chart and PRESS BUY OR SELL automatically, all parameters needed for placing the trades will be provided at the top left corner of the screen. Feel free to adjust
Trade Closer Buttons
Tawanda Tinarwo
Utilità
This EA is there to take your trade closing stress away. Quickly close as many trades as you have opened at the click of a button, INCLUDING PENDING ORDERS. This works on the MT5 platform whether it be currencies, Indices, stocks or Deriv synthetic indices. I have saved it under utilities as it is a utility, however, to install this, you have to save the file in you "EA" folder. That is; Go to "File", then "Open Data Folder", "MQL5" and then "Experts". Paste this file there. Restart MT5 and you'
Lot calculator tool MT5
Ernestas Kvedaras
3.67 (3)
Utilità
More stable MetaTrader 4 version is available here:  Lot Calculator Tool . This tool helps you to automatically calculate and manage risk, conveniently place orders visually, schedule orders, trail stops, move them to break-even and more. Features Place market or pending orders using draggable lines Schedule orders Calculate and limit risk using various methods See current spread See time till next candle Set custom order comments Trail stops Move stops to break-even See order profit/loss in p
Nebula Trading Manager
Sina Mohammadamin Shahriari Moghadam
Utilità
This expert advisor named   TradeManager   provides a manual trading management panel in MetaTrader 5 that allows precise control over open positions. It is designed for traders who want dynamic management of Stop Loss (SL), Take Profit (TP), Break Even (BE), and Partial Close functionality. Key Features: Dynamic Trade Management : Manually set or drag-and-drop SL, TP, and BE levels. Supports partial closing at different profit levels (1:1, 1:1.5, 1:2). Automated Drawing : Automatically draw
TP SL Bot MT5
Ruslan Brezovskiy
Utilità
TP SL Bot - un'utilità che imposta automaticamente Stop Loss e Take Profit per gli ordini appena aperti in vari modi secondo le tue indicazioni. È inoltre disponibile una funzione per calcolare il volume con cui aprire un trade per ottenere l'importo desiderato con la dimensione specificata di Stop Loss/Take Profit.   Ci sono diversi modi per calcolare la dimensione e impostare i parametri: 1. Impostazione basata sull'importo specificato dall'utente come percentuale del saldo corrente del conto.
Tool Auto Modify SLTP
Tran Van Luc
Utilità
Tool Auto Modify SLTP – Protect Your Trades, Optimize Your Strategy In trading, risk is always present. Just one forgotten SL/TP can turn a promising trade into a loss. Even experienced traders occasionally make mistakes. That’s why Tool Auto Modify SLTP was created – to keep you protected and let you focus on your strategy. Key Features: Manage Orders for All Symbols: Monitor and adjust SL/TP for all your trading pairs. Three Flexible Risk Modes: Point-Based: Set fixed SL/TP distances. Account
Capital Manager
Pham Cong Chinh
Utilità
Capital Management EA – Smart Risk Management & Profit Optimization for MT5 Take control of your trading capital with smart, automated strategies — fully optimized for MetaTrader 5 (MT5). Looking to protect your capital and maximize profits through automated money management strategies ? Capital Management EA is the all-in-one Expert Advisor for MetaTrader 5 (MT5) that helps you trade smarter, not harder. Core Features: 5-in-1 Capital Management Strategies – Built-in versatility Gr
Lot Size Calculator Advanced MT5
Chi Hong Au Yeung
Utilità
Lot Size Calculator Advanced – Strumento per il dimensionamento della posizione con gestione del saldo di Drawdown Questo calcolatore della dimensione del lotto si basa sulla percentuale di rischio selezionata e sulla distanza dello stop loss. Ha anche una nuova funzionalità con un importo aggiuntivo di rischio per trade. Questo approccio aiuta a gestire il drawdown in modo fluido, distribuendo l'aumento del rischio nel tempo anziché raddoppiarlo immediatamente. Permette un controllo migliore e
Pips Trailing Stop EA MT5
Udeme Anietie Okon
Utilità
This EA Trails your stops for both manually and auto-opened trades. This EA will work whether you have manually or automatically set stop loss or not. Trailing stop is a more flexible variation of a normal exit order. Trailing stop is the practice of moving the stop-loss level closer to the current price when the price moves in your favor. Trailing the stop-loss allows traders to limit their losses and safeguard their positive trades. It is a very popular practice. This EA will manage your ord
Golden Gestion TP SL No Limit MT5
Matthias Hubert Patrick Snidaro
Utilità
Auto SL/TP Manager EA – Gestion Automatique Intelligente Auto SL/TP Manager EA est un Expert Advisor conçu pour automatiser la gestion des commandes avec une efficacité maximale et une grande discrétion. Il gère automatiquement : Le Stop Loss (SL) et le Take Profit (TP) Le Profit Lock (verrouillage progressif des bénéfices) Le Trailing Stop avec plusieurs méthodes avancées L' affichage masqué du SL et du TP pour plus de discrétion (non visible par le courtisan) C'est l'outil idéal pour les
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilità
Expert TP SL v04 - Professional Trading Assistant with AI Motivation System Advanced manual trading tool with automatic risk management, overtrading protection, and intelligent psychological support for disciplined trading. PRODUCT OVERVIEW Expert TP SL v04 is a comprehensive trading assistant designed for manual traders who want to maintain emotional discipline while automating risk calculations. This isn't just another order placement tool - it's a complete trading psychology system that pr
Prop Firm Simulator
Abdeljalil El Kedmiri
Utilità
Padroneggia le sfide delle prop firm prima di rischiare denaro reale!   Il nostro simulatore avanzato ricrea ambienti di trading autentici delle prop firm, aiutandoti a fare pratica, elaborare strategie e superare le sfide con sicurezza. Utilizzando il nostro Simulatore, puoi simulare qualsiasi sfida di prop firm utilizzando conti demo o reali, supporta sia strategie di trading manuali che trading automatizzato tramite EA, crea sfide personalizzate per periodi personalizzati e mettiti alla prova
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Experts
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
Close Trades Pro
Osazee Asikhemhen
Utilità
Introducing the Revolutionary   Trade Closing Assistant ! Are you tired of manually closing hundreds trades? Are you a   scalper ,   day trader ,   swing trader   and  you want to maximize your profits and minimize your losses by closing multiple positions at thesame time under different conditions? Are you a   Prop Firm Trader  who wishes to avoid hitting maximum daily drawdown? Search no further. This kit is the ultimate solution for all you. GUIDE TO USE THE KIT 1. Shows the total profit/los
SafeZone Auto Close by Sadam Majid
Muchamad Sadam Madjid
Utilità
SafeZone Auto Close – Smart Equity Protection Script (MT5) Automatically protects your trading account by closing all positions once your equity reaches a defined profit target or critical loss limit – with optional time filter for trading hours. What This Script Does SafeZone Auto Close is a lightweight yet powerful MetaTrader 5 (MT5) script designed to monitor your equity in real time and instantly close all open positions based on two conditions: Profit Target Reached – Close all positio
Risk and Trade Management 2UP
Arlet Collazo Hernandez
Utilità
With the 2UP Risk & Trade Management EA you will be able to enjoy seeing your positions being fulfilled all you gotta do is take the position and have the right lot size and the 2UP EA will do the rest - You can set your risk per position so your account never losses more than what is supposed to, it will close automatically once you reach a certain % of DrawDown. - You can set your reward as well based on %, how much do you wanna grow your account in % per trade ?,  it will close automatically
King ElChart Manual Trade Panel
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Utilità
King Chart – Manual Trading Panel for MetaTrader 5 Overview King Chart is a simple yet powerful manual trading panel built for traders who want speed, precision, and clarity. It enables quick order execution, clear lot control, and real-time account monitoring — all directly on your MT5 chart. Main Features Multi-Lot Trade Execution 3 Buy and 3 Sell buttons for instant execution Each button is tied to a custom lot size field Designed for flexible scaling in or out of trades Position Management
Automatic TP and SL
Dushshantha Rajkumar Jayaraman
Utilità
TradeGuard    by Chart Walker TradeGuard is a MT5 Expert Advisor (EA) designed to enhance your trading experience by automating key aspects of trade management. This EA excels in efficiently managing Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) levels, offering a seamless and intelligent approach to trailing stops. One of TradeGuard's standout features is its Smart Trailing Stop, which dynamically adjusts the trailing distance based on market conditions. This adaptive approach helps maximize profits dur
RiskManagerCalc
Ramadhan Omurana
Utilità
Use for risk management and opening positions as per the user settings. The user is allowed to set the stop loss and take profits in pips. The user can also choose the risk percentage per trade that he/she wants to use while opening the trade. The volume of the trade that the user wants to sent shall be calculator according to the stoploss and the risk percentage that the user has selected.
Blues Protector
Andtle Austin Dube
Utilità
Boost your forex profits with Blues Protector, an advanced MQL5 Expert Advisor designed for MetaTrader 5. This automated trading bot dynamically manages your stop-loss levels to secure gains and reduce risks. Blues Protector EA - User Manual   (For MT5 - Ready-to-Use EX5 File)   1. What This EA Does    The Blues Protector EA automatically secures your profits by smartly adjusting stop-loss levels when your trade reaches a predefined profit level. It works silently in the background, protecting
BTC Trading Assistant EA
Seref Oliver Joisten
Utilità
BTC Trading Assistant EA Manual Trading Tool with Automated Risk Management This Expert Advisor assists manual cryptocurrency traders by automating risk management, position sizing, and profit protection while providing visual trade management through an intuitive interface. Brief Description BTC Trading Assistant EA is a utility tool designed for manual cryptocurrency traders. The EA calculates position sizes based on account risk, automatically sets stop loss and take profit levels, manages br
TradeMngrMT5
Edgar Enrique Retontali
Utilità
TradeManager 1.0   is an Expert Advisor for MetaTrader 4 y 5 that streamlines real-time trade management. Through a graphical control panel, you can send market and pending orders, move stop losses to breakeven, and automatically calculate position size based on your risk settings. Below is a comprehensive overview of its features and input parameters. Key Features Market Orders & Pending Orders BUY/SELL Buttons : Instantly open long or short positions at market. BUY STOP / SELL STOP / BUY LIMI
ARC Automatic Position Size Calculator
Vitor Martins De Sousa
2.5 (2)
Utilità
MANAGING YOUR FOREX TRADING LIKE A PROFESSIONAL WITH   POSITION SIZE   CALCULATOR Position Size Calculator – an MT5 indicator, is a user-friendly tool that allows you to determine your required forex trading size for each trade based on how much you want to risk and available capital in your forex trading account. Load the calculator onto your chart and simply draglines to show your stop loss and take profit level. The calculator will automatically calculate the trade size instantly. This indica
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Utilità
BreakEvan Utility  Is a simple tool in a panel with this utilities: This utility will draw a Golden Line in the chart applied showing the breakeven price, considering all the positions opened for that specific symbol. Also the information panel shows: Balance Breakeven Price for that chart Force Breakeven (for that symbol) as ON/OFF Force Breakeven Global (takes into account all trades opened) as ON/OFF Total Lots opened for Symbol Total Lots opened Global And two buttons: Force Breakeven: Whe
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (119)
Utilità
Sperimenta una copia di trading eccezionalmente veloce con il   Local Trade Copier EA MT5 . Con la sua facile configurazione in 1 minuto, questo copiatore di trading ti consente di copiare i trades tra diversi terminali di MetaTrader sullo stesso computer Windows o su Windows VPS con velocità di copia ultra veloci inferiori a 0.5 secondi. Che tu sia un trader principiante o professionista,   Local Trade Copier EA MT5   offre una vasta gamma di opzioni per personalizzarlo alle tue esigenze speci
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (18)
Utilità
Versione Beta Telegram to MT5 Signal Trader è quasi pronto per il rilascio ufficiale in versione alpha. Alcune funzionalità sono ancora in fase di sviluppo e potresti riscontrare piccoli bug. Se riscontri problemi, ti preghiamo di segnalarli, il tuo feedback aiuta a migliorare il software per tutti. Il prezzo aumenterà dopo 20 vendite. Copie rimanenti a $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader è uno strumento potente che copia automaticamente segnali di trading da canali o gruppi Telegram a
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (110)
Utilità
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (10)
Utilità
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. Check out Ultimate Extractor Cloud on mql5 for the Cloud version****** Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with inte
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gatto Copiatore MT5) è un copiatore di trade locale e un framework completo di gestione del rischio ed esecuzione progettato per le sfide di trading odierne. Dalle sfide delle prop firm alla gestione di portafogli personali, si adatta a ogni situazione con una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata dei trade. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che Slave (ricevente), con sincro
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Utilità
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! full description Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss and take-profit  functions - Invalidation leves - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Works with any assets and account types Really feels
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.85 (27)
Utilità
MT5 to Telegram Signal Provider è un'utilità facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali specificati a una chat, canale o gruppo Telegram, rendendo il tuo account un fornitore di segnali. A differenza della maggior parte dei prodotti concorrenti, non utilizza importazioni DLL. [ Dimostrativo ] [ Manuale ] [ Versione MT4 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configurazione Una guida utente passo-passo è disponibile. Nessuna cono
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (compresi quelli privati e ristretti) direttamente sul tuo MT5.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare gli scambi. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente accattivante. Personalizza le tue impostazioni e inizia ad utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida per l'utente + Demo  | Versione MT4 | Versione Discord
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
4 (2)
Utilità
Smart Stop Manager – Esecuzione automatica dello stop-loss con precisione professionale Panoramica Smart Stop Manager è il livello di esecuzione della linea Smart Stop, progettato per i trader che richiedono una gestione dello stop-loss strutturata, affidabile e completamente automatizzata su più posizioni aperte. Monitora continuamente tutte le operazioni attive, calcola il livello di stop ottimale utilizzando la logica di struttura di mercato Smart Stop e aggiorna gli stop automaticamente se
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilità
Smart Stop Scanner – Analisi multi-asset degli stop-loss basata sulla reale struttura di mercato Panoramica Smart Stop Scanner offre un monitoraggio professionale dei livelli di stop-loss su più mercati. Il sistema identifica automaticamente le zone di stop più rilevanti basandosi sulla reale struttura di mercato, sulle rotture significative e sulla logica del price action, presentando tutte le informazioni in un pannello chiaro, coerente e ottimizzato per schermi ad alta risoluzione (DPI-awar
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilità
Trade copyr per MT5 è un trade copyr per la piattaforma МetaТrader 5   . Copia le negoziazioni forex   tra       eventuali conti   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 per la versione COPYLOT MT5 (o MT4   -   MT4 MT5   -   MT4 per la versione COPYLOT MT4) Fotocopiatrice affidabile! Versione MT4 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Puoi anche copiare le operazioni nel termina
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilità
Questo prodotto filtra tutti gli esperti consulenti e i grafici manuali durante il periodo delle notizie, così non dovrai preoccuparti di improvvisi picchi di prezzo che potrebbero distruggere le tue impostazioni di trading manuali o le negoziazioni effettuate da altri esperti consulenti. Questo prodotto viene fornito anche con un sistema completo di gestione degli ordini che può gestire le tue posizioni aperte e gli ordini in sospeso prima della pubblicazione di qualsiasi notizia. Una volta che
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilità
Seconds Chart — uno strumento unico per creare grafici in secondi su MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puoi generare grafici con timeframe definiti in secondi, ottenendo una flessibilità e una precisione d'analisi ideali, non disponibili nei grafici standard in minuti o ore. Ad esempio, il timeframe S15 indica un grafico con candele di 15 secondi. Puoi utilizzare qualsiasi indicatore e Expert Advisor con supporto per simboli personalizzati. Lavorare con loro è comodo quanto operare sui grafici
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilità
Da Telegram a MT5:   la soluzione definitiva per la copia del segnale Semplifica il tuo trading con Telegram su MT5, il moderno strumento che copia i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 5, senza bisogno di DLL. Questa potente soluzione garantisce un'esecuzione precisa dei segnali, ampie opzioni di personalizzazione, fa risparmiare tempo e aumenta la tua efficienza. [ Instructions and DEMO ] Caratteristiche principali Integrazione d
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
Utilità
Crypto Charting for MT5 – Integrazione grafici criptovalute in MetaTrader 5 Panoramica Crypto Charting for MT5 offre dati OHLC in tempo reale tramite WebSocket. Supporta più exchange e aggiorna automaticamente i dati in MT5. Funzionalità Dati in tempo reale via WebSocket Aggiornamento automatico dei dati storici Sincronizzazione pianificata dopo interruzioni Compatibile con tutti i timeframe MT5 Dati OHLCV completi Supporto per il tester di strategia Riconnessione automatica Exchange supportati
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilità
Grid Manual è un pannello di trading per lavorare con una griglia di ordini. L'utilità è universale, ha impostazioni flessibili e un'interfaccia intuitiva. Funziona con una griglia di ordini non solo nella direzione delle perdite, ma anche nella direzione dell'aumento dei profitti. Il trader non ha bisogno di creare e mantenere una griglia di ordini, lo farà l'utilità. È sufficiente aprire un ordine e il manuale di Grid creerà automaticamente una griglia di ordini per esso e lo accompagnerà fino
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Utilità
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please DON'T BUY this product before TESTING  and watching my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilità
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilità
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilità
Pannello di trading per il trading in 1 clic.   Lavorare con posizioni e ordini!   Trading dal grafico o dalla tastiera. Con il nostro pannello di trading, puoi eseguire operazioni con un solo clic direttamente dal grafico ed eseguire operazioni di trading 30 volte più velocemente rispetto al controllo MetaTrader standard. I calcoli automatici di parametri e funzioni rendono il trading più veloce e conveniente per i trader. Suggerimenti grafici, etichette informative e informazioni complete sugl
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilità
Cerberus the Equity Watcher è uno strumento di gestione del rischio che monitora costantemente il valore della tua equity ed evita grosse perdite causate da EA difettosi o dall'emotivitá. È estremamente utile per i trader sistematici che si affidano a EA che potrebbero contenere bug o che potrebbero non funzionare bene in condizioni di mercato impreviste. Cerberus ti consente di impostare un valore minimo della equity e (opzionalmente) un valore massimo, se uno di questi valori viene raggiunto,
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilità
Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Utilità
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT5 accounts only. For MT4 accounts, you must use Auto Trade Copier (for MT4). Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fr
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Utilità
Easy Trade – Gestione Operativa Intelligente, Semplice e Potente Easy Trade è la soluzione tutto-in-uno per la gestione delle operazioni su MetaTrader, ideale per chi desidera mantenere il rischio sotto controllo e garantire un’esecuzione fluida. Progettato da zero con il feedback reale dei trader, Easy Trade rende semplice eseguire, monitorare e gestire operazioni su più simboli – senza complicare il tuo flusso di lavoro. Che tu faccia scalping manuale o gestisca un piccolo portafoglio di str
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilità
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Altri dall’autore
Global Trading Sessions
Hezekiah Bukola Oyetunde
Indicatori
Global Trading Sessions is a technical indicator for MetaTrader 5 designed to identify and mark the opening times of the four major financial sessions: Tokyo, London, New York, and Sydney . The indicator addresses the common challenge of varying broker server times by utilizing a GMT-based calculation logic . By synchronizing with Global Mean Time (GMT), the indicator ensures that session boundaries are accurately placed regardless of the brokerage platform’s local time zone. This makes it an es
FREE
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione