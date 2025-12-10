Golden Engine Pro
- Experts
- Vayun Hirthik V
- Versione: 2.0
- Attivazioni: 5
*** THE INPUT TEST MODE SHOULD BE SET TO FALSE***
INSTRUMENT SPECIFICATION
- Trading Pair: XAUUSD (Gold/US Dollar) ONLY
- Timeframe: H1 M30 M15 ONLY (SAFE: 1H)
TRADING HOURS (UTC)
- Active Period: 13:00 - 14:59 UTC
RISK MANAGEMENT PARAMETERS
Fixed Ratio System:
- Take Profit : Stop Loss : Lot Size = 2 : 1 : 0.03
- All presets maintains strict proportional ratio integrity
CRITICAL EXECUTION REQUIREMENTS
CHANGE THE INPUT TEST MODE TO FALSE (this is very important)
SPREAD SENSITIVITY - MISSION CRITICAL
- Maximum Acceptable Spread: 0.2 pips
- Recommended Account Type: Professional/ECN/Zero Spread accounts