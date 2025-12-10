Golden Engine Pro

*** THE INPUT TEST MODE SHOULD BE SET TO FALSE*** INSTRUMENT SPECIFICATION Trading Pair: XAUUSD (Gold/US Dollar) ONLY Timeframe: M1 (1-Minute Chart) TRADING HOURS (UTC) Active Period: 13:00 - 13:59 UTC (Default Setting - Do Not Modify) Session: London Afternoon Session RISK MANAGEMENT PARAMETERS Fixed Ratio System: Take Profit : Stop Loss : Lot Size = 2 : 1 : 0.03 Pre-configured presets available from 0.03 to 1.00 lot size All scaling maintains strict proportional ratio integrity Example Config