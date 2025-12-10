Golden Engine Pro

*** THE INPUT TEST MODE SHOULD BE SET TO FALSE***

INSTRUMENT SPECIFICATION

  • Trading Pair: XAUUSD (Gold/US Dollar) ONLY
  • Timeframe: H1 M30 M15 ONLY (SAFE: 1H)

TRADING HOURS (UTC)

  • Active Period: 13:00 - 14:59 UTC 

RISK MANAGEMENT PARAMETERS

Fixed Ratio System: 

  • Take Profit : Stop Loss : Lot Size = 2 : 1 : 0.03
  • All presets maintains strict proportional ratio integrity

CRITICAL EXECUTION REQUIREMENTS

CHANGE THE INPUT TEST MODE TO FALSE (this is very important)


SPREAD SENSITIVITY - MISSION CRITICAL

  • Maximum Acceptable Spread: 0.2 pips
  • Recommended Account Type: Professional/ECN/Zero Spread accounts
