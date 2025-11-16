Multi EMA Indicator

MultiEMA – Medie mobili pulite e configurabili per MT5
  • Panoramica: Fino a 5 MA per grafico, controllo per linea. Default 5/20/50/100/200. Frecce di incrocio opzionali sul punto esatto (interpolato) con spaziatura regolabile.
  • Caratteristiche:
  • Impostazioni indipendenti: periodo, metodo (EMA/SMA/SMMA/LWMA), colore, spessore, visibilità.
  • Incroci: scegli Base/Cross; Arrow_Price_Offset/Arrow_GapPoints per la distanza.
  • Leggero e reattivo su tutti i simboli/timeframe.
  • Input:
  • MA1..MA5: Show_MAx, MAx_Period, MAx_Type, MAx_Width.
  • Cross arrows: Show_CrossArrows; Base_MA_Index / Cross_MA_Index (1..5); Arrow_Price_Offset; Arrow_GapPoints; Visivi: su blu, giù marrone, spesse.
  • Uso:
  • Allegare; mantenere/modificare 5/20/50/100/200; regolare visibilità/spessore; attivare incroci e offset.
  • Applicazioni:
  • Trend con 100/200; timing con MA veloci; S/R dinamici; conferme HTF.
  • Note:
  • Aggiornamento in tempo reale; frecce dopo storico sufficiente; variante “solo barre chiuse” disponibile.

