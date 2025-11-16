Multi EMA Indicator
- Indicatori
- Ahmad Aghili Zadeh
- Versione: 2.0
- Aggiornato: 16 novembre 2025
- Attivazioni: 5
MultiEMA – Medie mobili pulite e configurabili per MT5
- Panoramica: Fino a 5 MA per grafico, controllo per linea. Default 5/20/50/100/200. Frecce di incrocio opzionali sul punto esatto (interpolato) con spaziatura regolabile.
- Caratteristiche:
- Impostazioni indipendenti: periodo, metodo (EMA/SMA/SMMA/LWMA), colore, spessore, visibilità.
- Incroci: scegli Base/Cross; Arrow_Price_Offset/Arrow_GapPoints per la distanza.
- Leggero e reattivo su tutti i simboli/timeframe.
- Input:
- MA1..MA5: Show_MAx, MAx_Period, MAx_Type, MAx_Width.
- Cross arrows: Show_CrossArrows; Base_MA_Index / Cross_MA_Index (1..5); Arrow_Price_Offset; Arrow_GapPoints; Visivi: su blu, giù marrone, spesse.
- Uso:
- Allegare; mantenere/modificare 5/20/50/100/200; regolare visibilità/spessore; attivare incroci e offset.
- Applicazioni:
- Trend con 100/200; timing con MA veloci; S/R dinamici; conferme HTF.
- Note:
- Aggiornamento in tempo reale; frecce dopo storico sufficiente; variante “solo barre chiuse” disponibile.