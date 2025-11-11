Range Explosion
- Indicatori
- Hamed Dehgani
- Versione: 1.1
Informazioni su Range Explosion
Range Explosion è uno strumento di trading potente e gratuito, progettato per rilevare i range di mercato, disegnare zone di supporto e resistenza precise e identificare opportunità di breakout con precisione.
È parte del progetto Break Out Explosion, offrendo una soluzione affidabile e visivamente avanzata sia per principianti che per trader professionisti.
La versione MT5 di questo prodotto è disponibile qui:
https://www.mql5.com/en/market/product/153004
Se sei interessato al concetto di breakout, prova lo strumento avanzato che rileva i breakout delle trendline nella direzione principale:
https://www.mql5.com/en/market/product/152676
Vuoi avere un Expert Advisor (EA) che esegue operazioni basate sulle frecce di questo indicatore? Puoi creare un incarico diretto per soli 30 $ utilizzando il link qui sotto, e lo realizzerò per te:
https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=eeecad
Unisciti a questo canale per restare aggiornato sulle ultime novità del progetto Break Out Explosion:
https://www.mql5.com/en/channels/breakout_explosion_tradingsystem
Caratteristiche principali
-
Rilevamento automatico del range – Identifica in tempo reale le aree attive.
-
Segnali di breakout intelligenti – Rileva quando il prezzo rompe il supporto o la resistenza.
-
Design chiaro – Mostra entrata, stop loss e fino a 3 take profit con chiarezza.
-
Completamente personalizzabile – Modifica dimensioni, SL/TP e stili dal pannello intuitivo.
-
Dashboard avanzata – Pannello di controllo a sinistra del grafico.
-
Avvisi e notifiche – Ricevi segnali in tempo reale.
-
Nessun repaint o lag – Segnali affidabili al 100%.
-
Supporto multi-asset – Funziona su tutti i simboli, specialmente coppie principali e XAUUSD.
Impostazioni consigliate
Migliori prestazioni su timeframe H1 e H4.
Adatto a qualsiasi condizione di mercato.
Perché Range Explosion?
Range Explosion non è solo un semplice rilevatore di range, ma un analizzatore visivo di breakout completo che aiuta i trader a comprendere la struttura del mercato e a pianificare le operazioni con sicurezza.
Gratuito, ma con qualità premium.