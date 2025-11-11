Range Explosion

Informazioni su Range Explosion

Range Explosion è uno strumento di trading potente e gratuito, progettato per rilevare i range di mercato, disegnare zone di supporto e resistenza precise e identificare opportunità di breakout con precisione.
È parte del progetto Break Out Explosion, offrendo una soluzione affidabile e visivamente avanzata sia per principianti che per trader professionisti.

La versione MT5 di questo prodotto è disponibile qui:
https://www.mql5.com/en/market/product/153004

Se sei interessato al concetto di breakout, prova lo strumento avanzato che rileva i breakout delle trendline nella direzione principale:

https://www.mql5.com/en/market/product/152676

Vuoi avere un Expert Advisor (EA) che esegue operazioni basate sulle frecce di questo indicatore? Puoi creare un incarico diretto per soli 30 $ utilizzando il link qui sotto, e lo realizzerò per te:

https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=eeecad

Unisciti a questo canale per restare aggiornato sulle ultime novità del progetto Break Out Explosion:

https://www.mql5.com/en/channels/breakout_explosion_tradingsystem

Caratteristiche principali

  • Rilevamento automatico del range – Identifica in tempo reale le aree attive.

  • Segnali di breakout intelligenti – Rileva quando il prezzo rompe il supporto o la resistenza.

  • Design chiaro – Mostra entrata, stop loss e fino a 3 take profit con chiarezza.

  • Completamente personalizzabile – Modifica dimensioni, SL/TP e stili dal pannello intuitivo.

  • Dashboard avanzata – Pannello di controllo a sinistra del grafico.

  • Avvisi e notifiche – Ricevi segnali in tempo reale.

  • Nessun repaint o lag – Segnali affidabili al 100%.

  • Supporto multi-asset – Funziona su tutti i simboli, specialmente coppie principali e XAUUSD.

Impostazioni consigliate

Migliori prestazioni su timeframe H1 e H4.
Adatto a qualsiasi condizione di mercato.

Perché Range Explosion?

Range Explosion non è solo un semplice rilevatore di range, ma un analizzatore visivo di breakout completo che aiuta i trader a comprendere la struttura del mercato e a pianificare le operazioni con sicurezza.
Gratuito, ma con qualità premium.


Altri dall’autore
Range Explosion MT5
Hamed Dehgani
Indicatori
Informazioni su Range Explosion Range Explosion è uno strumento di trading potente e gratuito, progettato per rilevare i range di mercato, disegnare zone di supporto e resistenza precise e identificare opportunità di breakout con precisione. È parte del progetto Break Out Explosion, offrendo una soluzione affidabile e visivamente avanzata sia per principianti che per trader professionisti. Se sei interessato al concetto di breakout, prova lo strumento avanzato che rileva i breakout delle trendli
FREE
Break Out Explosion MT5
Hamed Dehgani
Indicatori
Simboli: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, GBPJPY, USDCHF, XAUUSD Timeframe: M15, H1, H4, D1 Caratteristiche principali: Nessun repaint, nessun ritardo, segnale direzionale, conferme multiple Sicurezza: I segnali includono stop loss, take profit e rispettano la regola rischio/rendimento Include: Expert Advisor gratuito ( Dopo aver acquistato questo prodotto, inviami uno screenshot tramite messaggio privato. Ti invierò personalmente il file EA. ) Concetto completo del sistema di trading: Leggi
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione