Range Explosion MT5

Informazioni su Range Explosion

Range Explosion è uno strumento di trading potente e gratuito, progettato per rilevare i range di mercato, disegnare zone di supporto e resistenza precise e identificare opportunità di breakout con precisione.

È parte del progetto Break Out Explosion, offrendo una soluzione affidabile e visivamente avanzata sia per principianti che per trader professionisti.

Unisciti a questo canale per restare aggiornato sulle ultime novità del progetto Break Out Explosion:

Unisciti a questo canale per restare aggiornato sulle ultime novità del https://www.mql5.com/en/channels/breakout_explosion_tradingsystem Se sei interessato al concetto di breakout, prova lo strumento avanzato che rileva i breakout delle trendline nella direzione principale:

Se sei interessato al concetto di breakout, prova lo strumento avanzato che rileva i breakout delle trendline nella direzione principale: https://www.mql5.com/en/market/product/152676

Caratteristiche principali

Rilevamento automatico del range – Identifica in tempo reale le aree attive.

Segnali di breakout intelligenti – Rileva quando il prezzo rompe il supporto o la resistenza.

Design chiaro – Mostra entrata, stop loss e fino a 3 take profit con chiarezza.

Completamente personalizzabile – Modifica dimensioni, SL/TP e stili dal pannello intuitivo.

Dashboard avanzata – Pannello di controllo a sinistra del grafico.

Avvisi e notifiche – Ricevi segnali in tempo reale.

Nessun repaint o lag – Segnali affidabili al 100%.

Supporto multi-asset – Funziona su tutti i simboli, specialmente coppie principali e XAUUSD.

Impostazioni consigliate

Migliori prestazioni su timeframe H1 e H4.

Adatto a qualsiasi condizione di mercato.

Perché Range Explosion?

Range Explosion non è solo un semplice rilevatore di range, ma un analizzatore visivo di breakout completo che aiuta i trader a comprendere la struttura del mercato e a pianificare le operazioni con sicurezza.

Gratuito, ma con qualità premium.