Remote Copy Trade

REMOTE COPY TRADE PRO révolutionne le trading social en brisant les limites traditionnelles des systèmes de copy trading ! Contrairement aux solutions classiques qui vous obligent à utiliser le même ordinateur ou VPS, ou s'inscrire sur les plateformes en ligne,  notre technologie brevetée permet une copie d'ordres SANS LIMITES GÉOGRAPHIQUES entre n'importe quel ordinateur dans le monde !

🌐 AVANTAGE EXCLUSIF : COPIE D'ORDRES À DISTANCE

 Les limites des autres systèmes :

  • Obligation d'utiliser le même VPS/ordinateur

  • Restrictions géographiques

  • Configuration complexe réseau

  • Dépendance à une seule machine

 NOTRE SOLUTION RÉVOLUTIONNAIRE :

  • 🌍 Copie entre ordinateurs distants - Ex : Votre master à Paris, vos slaves à Tokyo !

  • ⚡ Technologie cloud-based - Plus besoin de VPS partagé

  • 🔒 Sécurité bancaire - Transmission cryptée via serveur sécurisé

  • 📱 Multi-devices - Copiez depuis/vers PC, VPS, serveurs différents

🎯 OFFRE EXCLUSIVE : ACHETEZ LE MASTER, RECEVEZ LE SLAVE GRATUITEMENT !

💰 Formule Master Complète

En achetant REMOTE COPY TRADE PRO, vous recevez IMMÉDIATEMENT :

  •  L'EA Master (votre compte principal)

  • 🎁 L'EA Slave OFFERT (pour vos comptes followers)

  • 🔧 Configuration complète incluse

  • 📞 Support installation personnalisé

🤝 Programme Partenariat Intégré

  • Un seul achat = Solution complète Master+Slave

  • Pas de frais supplémentaires pour le Slave

  • Configuration guidée pas à pas par notre équipe

  • Service clé en main sans complications techniques

🎯 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

🔄 Copie Universelle

  •  Master/Slave sur machines différentes

  •  Cross-broker (même symboles requis)

  •  Multi-timeframes synchronisation

  •  Gestion risque avancée intégrée

⚙️ Fonctionnalités Techniques

  • Copie positions ET ordres en attente

  • Mise à jour temps réel des SL/TP

  • Gestion volumes automatique ou personnalisée

  • Magic number pour identification

  • Reconnexion automatique en cas de coupure

📊 Gestion des Risques

  • Lot fixe ou pourcentage du capital

  • Limite lot maximum paramétrable

  • Calcul risque automatique basé sur SL

  • Protection contre les surcharges

🏆 POURQUOI CHOISIR REMOTE COPY TRADE PRO ?

Fonctionnalité Concurrents REMOTE COPY TRADE PRO
🔄 Copie multi-machines ❌ Limitée  ILLIMITÉE
🌍 Distance géographique ❌ Impossible  SANS LIMITE
⚡ Performance ⚠️ Variable  OPTIMISÉE
🔒 Sécurité ⚠️ Basique  BANCAIRE
💰 Rapport qualité/prix ❌ Cher  EXCEPTIONNEL
🎁 Formule complète ❌ Achat séparé  MASTER+SLAVE OFFERT



🚀 SCÉNARIOS D'UTILISATION

💰 Trader Master Indépendant

  • Vendez vos signaux avec une solution professionnelle

  • Gérez vos followers worldwide sans limites techniques

  • Configuration offerte pour vos clients

👥 Communautés de Trading

  • Service de copy trading clé en main

  • Slave gratuit pour tous vos membres

  • Support technique inclus pour votre communauté

🏢 Gestionnaires de Comptes

  • Répliquez votre stratégie sur multi-comptes slaves

  • Pas de frais supplémentaires par compte slave

  • Économisez des milliers vs solutions traditionnelles

🔧 INSTALLATION CLÉ EN MAIN

  1. Achetez REMOTE COPY TRADE PRO MASTER

  2. Recevez immédiatement le Slave gratuitement

  3. Notre équipe vous configure tout à distance

  4. Activez et tradez en 24h !


🎁 OFFRE SPÉCIALE LIMITÉE

ACHETEZ LE MASTER MAINTENANT ET RECEVEZ :

  • 🎁 EA SLAVE COMPLET GRATUIT

  • 🔧 Configuration professionnelle incluse

  • 📧 Support technique prioritaire 24/7

  • 🔄 Mises à jour gratuites à vie

  • 🌐 Serveur cloud inclus à vie

📞 PROCÉDURE SIMPLIFIÉE

Étape 1 : Achetez REMOTE COPY TRADE PRO sur MQL5
Étape 2 : Contactez-nous par message privé
Étape 3 : Recevez le Slave gratuit + configuration
Étape 4 : Soyez opérationnel en 24h !

⚠️ OFFRE EXCLUSIVE : Cette formule Master+Slave gratuit est limitée aux 100 premiers acheteurs !

Ne laissez plus les limitations techniques entraver votre succès ! Rejoignez la révolution du copy trading sans frontières !

#CopyTrading #MultiPlatform #MasterSlaveOffer #FreeSlave #NoLimits #MetaTrader5


Prodotti consigliati
SMC Drawing tool
Yue Li
Utilità
Due to limitations in MetaTrader 5, this indicator cannot be run in the Strategy Tester. To see it in action, you can download the demo version. SMC Drawing Tool User Guide Function Overview The SMC Drawing Tool is a professional technical analysis indicator for MetaTrader 5 that provides a variety of drawing tools, a smart labeling system, and supports multi-timeframe display and chart synchronization features. Main Functions Drawing Tools Trendline (Q key): Draws trendlines and adds labels.
Volatility 10 Auto Scalper
Harifidy Razafindranaivo
Utilità
BRIEF INTRODUCTION   : This Panel is made for  Volatility 10 (1s) Index and Volatility 10 Index  Synthetic indices instruments. It offers an ultimate and complete  auto trading with an optional money management Controls. This application is an automated panel who works on strategy tester. It is equiped with an automatic indicator attached on the bottom of the Panel.  There are another functionalities like  Martingale strategy  and a  range sequence  detection , it triggers automatically when t
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilità
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
Mac Binary Options Signals MT5
Satya Prakash Mishra
Indicatori
Mac-Binary option Signals is unique mathematical concept to trade iqoptions,binary,rocketoptions specter or any other binary options company 1 min 5 expiry run robot 30min everyday and fill profit and loss ratios inside mt2iq/mt2binary and run or 1min to 5min expiry ...go to setting in mt2iq robot allow otc and digital options. and select risk 500and profit 300$ per day it can stop automatically after profit or loss... If it can close after loss restart and Reset profit and loss button run again
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilità
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro è un sistema di trading automatizzato progettato per MetaTrader 5. Utilizza livelli di prezzo basati su Fibonacci combinati con analisi di trend e struttura per definire punti di ingresso e di uscita. L'EA supporta posizioni sia lunghe che corte e include parametri di gestione del rischio integrati. Caratteristiche principali: • Utilizza la logica di ritracciamento ed estensione di Fibonacci per tracciare punti di ingresso, SL e TP. • Dimensione del lotto e
FREE
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilità
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilità
Trade Copier è un'utilità professionale progettata per copiare e sincronizzare le transazioni tra conti di trading. La copiatura avviene dal conto/terminale del fornitore al conto/terminale del destinatario, che sono installati sullo stesso computer o vps. Prima di acquistare, puoi testare la versione demo su un account demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Funzionalità e vantaggi principali: Supporta la copia degli ordini: MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, inclusi i conti di compensaz
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilità
Expert TP SL v04 - Professional Trading Assistant with AI Motivation System Advanced manual trading tool with automatic risk management, overtrading protection, and intelligent psychological support for disciplined trading. PRODUCT OVERVIEW Expert TP SL v04 is a comprehensive trading assistant designed for manual traders who want to maintain emotional discipline while automating risk calculations. This isn't just another order placement tool - it's a complete trading psychology system that pr
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicatori
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Indicatori
Versione MT4  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce la corretta struttura a onde del mercato, e i livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-assistente
TradePad
Ruslan Khasanov
5 (2)
Utilità
TradePad è uno strumento per il trading sia manuale che algoritmico. Ti presentiamo una soluzione semplice per operazioni di trading rapide e controllo delle posizioni su diversi strumenti di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia! Versione di prova dell'applicazione per un conto demo e una descrizione di tutti gli strumenti L'interfaccia dell'applicazione è adattata per monitor ad alta risoluzione, semplice e intuitiva. Per un lavoro confortevole, al trader vie
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicatori
L'indicatore costruisce le quotazioni attuali, che possono essere confrontate con quelle storiche e su questa base fanno una previsione del movimento dei prezzi. L'indicatore ha un campo di testo per una rapida navigazione fino alla data desiderata. Opzioni: Simbolo - selezione del simbolo che visualizzerà l'indicatore; SymbolPeriod - selezione del periodo da cui l'indicatore prenderà i dati; IndicatorColor - colore dell'indicatore; HorisontalShift - spostamento delle virgolette disegnate d
Impulses and Corrections 5
Svetoslav Boyadzhiev
Indicatori
"Impulses and Corrections 5" is created to help traders navigate the market situation. The indicator shows multi-time frame upward and downward "Impulses" of price movements. These impulses are the basis for determining the "Base" , which is composed of zones of "Corrections" of price movements, as well as "Potential" zones for possible scenarios of price movement. Up and down impulses are determined based on a modified formula of Bill Williams' "Fractals" indicator. The last impulse is always
Granite Anvil NQ MT5
Marco Mendez Antuña
Experts
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experts
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Chart Note synchronized
Makarii Gubaydullin
Utilità
Scrivi note direttamente sul grafico e usa le tue osservazioni durante il trading L' opzione di sincronizzare  i promemoria  tra  Simboli  ti permette di ricordare informazioni importanti sullo stato  attuale  del mercato Pertanto , questo strumento ti aiuterà a evitare una situazione in cui informazioni importanti che hai notato in precedenza vengano perse durante il trading . Strumento multifunzione : 66+ funzioni, inclusa questa  |   Contattami  se hai domande  |   Versione MT4 Impostazioni:
GGP Trade Copier MT5
Mohammadmahmood Pirayeh
Utilità
GGP Trade Copier  EA is an automatic trading bot that can help traders automatically replicate the trading strategies and operations from one trading terminal to others by experiencing exceptionally fast trade copying system. Its easy-to-use setup allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. The software supports multiple trading varieties, including Forex, commodities, stocks
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicatori
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Indicatori
Crash 1000 Scalping Indicator for the Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Introduction The Crash 1000 Scalping Indicator is a specialized tool designed for the Crash 1000 index on the Deriv Synthetic market. This indicator is particularly useful for scalping on the M1 timeframe, helping traders to identify precise entry and exit points for buy positions. It is designed to be non-repainting, providing clear signals with audible alerts and push notifications, and is compatible with mobile devices th
Magic Finger Singal
Hui Zhao
5 (1)
Indicatori
Magic Finger can help you identify trends and trading opportunities clearly. The finger points to the open position signal, and the discoloration line is confirmed by the trend. If you are a day trader, you can choose to trade during a period of active trading, referring to the discoloration line as the basis for the next order, finger signal as a filter. If you are a trend trader, you can choose a period above H1, wait for the appearance of the finger signal in the key price area, and enter th
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.9 (21)
Utilità
Questo è uno strumento multifunzionale: ha più da 66 funzioni, tra cui possiamo citare alcuni come: calcolatrice della dimensione del Lot, azione sui prezzi, rapporto R/R, gestore commerciale, zone di domanda e offerta Versione demo   |   Manuale d'uso   |   MT4 L'utilità non funziona nel tester di strategia: puoi scaricare   la versione demo QUI   per testare il prodotto. Se hai qualsiasi domanda / idea di miglioramento o anche nel caso di trovare un bug, ti prego di   contattarmi   appena pos
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicatori
Il livello Premium è un indicatore unico con una precisione superiore all'80% delle previsioni corrette! Questo indicatore è stato testato dai migliori Specialisti di Trading per più di due mesi! L'indicatore dell'autore che non troverai da nessun'altra parte! Dagli screenshot puoi vedere di persona la precisione di questo strumento! 1 è ottimo per il trading di opzioni binarie con un tempo di scadenza di 1 candela. 2 funziona su tutte le coppie di valute, azioni, materie prime, criptovalu
Crypto to MT5
Rajesh Kumar Nait
Utilità
Crypto.com a MT5 Flusso di candele dal vivo su Metatrader 5 da Crypto.com websocket È un dato sui tassi in tempo reale OHCLV (Open High Low Close Real Volume).  commercianti, se in un grafico minuto, i dati OHLC non sono corretti, possono fornire analisi errate nello studio del grafico tecnico. Questo prodotto assicura che fornisce dati accurati in tempo reale che possono aiutare nell'analisi manuale puoi controllare il mio altro prodotto crittografico sul mio profilo https://www.mql5.com/e
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicatori
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Position Manager TP SL
Felix Bowi
Utilità
!! BLACK FRIDAY !!  FOR LIFETIME !! ================== == 35$ ONLY !! == ================== BOOK YOURS NOW !! The Position Manager Contains A Lot of Functions such as; (How to Operate) 1. Adjustable Volume per Trade (You could change the volume as you wish per trade). 2. Adjustable Risk : Reward Ratio (1RR means sacrifice 1 Risk : 1 Reward, 1.5RR, 2RR etc. as you wish) 3. Adjustable Stop Loss Points (Calculated Points as Stop Loss and Automatically adjusted the Risk Reward Ratio) 4. Buy Button
KopierMaschineMT5
Denis Nikolaev
Utilità
KopierMaschine - локальный копировщик сделок между различными счетами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в любом направлении расположенных на одном компьютере с интуитивно понятным интерфейсом. Направления копирования: MT4 --> MT5 MT4 --> MT4 MT5 --> MT5 MT5 --> MT4 для копирования между терминалами MetaTrader 4 и   MetaTrader   5 необходимо приобрести версию продукта   KopierMaschine  для    MetaTrader  4 Особенности Программа работает в двух режимах Master и Slave На один подчиненный счет можно копир
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicatori
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Dashboard Envelopes Mt5
Mikhail Mitin
Utilità
Great dashboard for market analytics. The panel helps to analyze the values of the   Envelopes   indicator and prices. Using this panel you can: watch the current signal from Envelopes for all time frames; watch the current signal from Envelopes by different symbols; look at how far Envelopes is from the price; look at how much the value of Envelopes has changed; several types of signals for analytics. Values in the table cell: Envelopes value upper line; Envelopes value lower line; "the cor
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Indicatori
Una delle sequenze numeriche è chiamata "Sequenza di incendi boschivi". È stata riconosciuta come una delle nuove sequenze più belle. La sua caratteristica principale è che questa sequenza evita andamenti lineari, anche quelli più brevi. È questa proprietà che ha costituito la base di questo indicatore. Quando si analizza una serie temporale finanziaria, questo indicatore cerca di rifiutare tutte le possibili opzioni di tendenza. E solo se fallisce, riconosce la presenza di una tendenza e dà il
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.44 (192)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (551)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.99 (106)
Utilità
Sperimenta una copia di trading eccezionalmente veloce con il   Local Trade Copier EA MT5 . Con la sua facile configurazione in 1 minuto, questo copiatore di trading ti consente di copiare i trades tra diversi terminali di MetaTrader sullo stesso computer Windows o su Windows VPS con velocità di copia ultra veloci inferiori a 0.5 secondi. Che tu sia un trader principiante o professionista,   Local Trade Copier EA MT5   offre una vasta gamma di opzioni per personalizzarlo alle tue esigenze speci
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (140)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (8)
Utilità
Versione Beta Telegram to MT5 Signal Trader è attualmente in versione beta. Alcune funzioni sono ancora in sviluppo e potrebbero esserci piccoli bug. Se riscontri problemi, segnalali — i tuoi feedback aiuteranno a migliorare il prodotto. Il prezzo aumenterà dopo il rilascio ufficiale. Telegram to MT5 Signal Trader è uno strumento potente che copia automaticamente segnali di trading da canali o gruppi Telegram al tuo account MetaTrader 5 . Supporta canali pubblici e privati e consente di collega
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilità
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilità
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Utilità
Grid Manual è un pannello di trading per lavorare con una griglia di ordini. L'utilità è universale, ha impostazioni flessibili e un'interfaccia intuitiva. Funziona con una griglia di ordini non solo nella direzione delle perdite, ma anche nella direzione dell'aumento dei profitti. Il trader non ha bisogno di creare e mantenere una griglia di ordini, lo farà l'utilità. È sufficiente aprire un ordine e il manuale di Grid creerà automaticamente una griglia di ordini per esso e lo accompagnerà fino
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (85)
Utilità
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.96 (27)
Utilità
MT5 to Telegram Signal Provider è un'utilità facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali specificati a una chat, canale o gruppo Telegram, rendendo il tuo account un fornitore di segnali. A differenza della maggior parte dei prodotti concorrenti, non utilizza importazioni DLL. [ Dimostrativo ] [ Manuale ] [ Versione MT4 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configurazione Una guida utente passo-passo è disponibile. Nessuna cono
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gatto Copiatore MT5) è un copiatore di trade locale e un framework completo di gestione del rischio ed esecuzione progettato per le sfide di trading odierne. Dalle sfide delle prop firm alla gestione di portafogli personali, si adatta a ogni situazione con una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata dei trade. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che Slave (ricevente), con sincro
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilità
Trade copyr per MT5 è un trade copyr per la piattaforma МetaТrader 5   . Copia le negoziazioni forex   tra       eventuali conti   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 per la versione COPYLOT MT5 (o MT4   -   MT4 MT5   -   MT4 per la versione COPYLOT MT4) Fotocopiatrice affidabile! Versione MT4 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Puoi anche copiare le operazioni nel termina
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.33 (6)
Utilità
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.56 (16)
Utilità
Expert Advisor Risk Manager per MT5 è un programma molto importante e secondo me necessario per ogni trader. Con questo Expert Advisor sarai in grado di controllare il rischio nel tuo conto di trading. Il controllo del rischio e del profitto può essere effettuato sia in termini monetari che in termini percentuali. Affinché l'Expert Advisor funzioni, è sufficiente allegarlo al grafico della coppia di valute e impostare i valori di rischio accettabili nella valuta del deposito o in % del saldo
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.31 (26)
Utilità
Trade Manager per aiutarti a entrare e uscire rapidamente dalle operazioni calcolando automaticamente il tuo rischio. Incluse funzionalità che ti aiutano a prevenire l'eccessivo trading, il vendetta trading e il trading emotivo. Le operazioni possono essere gestite automaticamente e i parametri di performance del conto possono essere visualizzati in un grafico. Queste caratteristiche rendono questo pannello ideale per tutti i trader manuali e aiuta a migliorare la piattaforma MetaTrader 5. Suppo
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (compresi quelli privati e ristretti) direttamente sul tuo MT5.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare gli scambi. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente accattivante. Personalizza le tue impostazioni e inizia ad utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida per l'utente + Demo  | Versione MT4 | Versione Discord
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilità
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.67 (3)
Utilità
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe   è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e inver
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilità
Cerberus the Equity Watcher è uno strumento di gestione del rischio che monitora costantemente il valore della tua equity ed evita grosse perdite causate da EA difettosi o dall'emotivitá. È estremamente utile per i trader sistematici che si affidano a EA che potrebbero contenere bug o che potrebbero non funzionare bene in condizioni di mercato impreviste. Cerberus ti consente di impostare un valore minimo della equity e (opzionalmente) un valore massimo, se uno di questi valori viene raggiunto,
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Utilità
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Take a Break MT5
Eric Emmrich
4.83 (23)
Utilità
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Utilità
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.72 (18)
Utilità
Questo prodotto filtra tutti gli esperti consulenti e i grafici manuali durante il periodo delle notizie, così non dovrai preoccuparti di improvvisi picchi di prezzo che potrebbero distruggere le tue impostazioni di trading manuali o le negoziazioni effettuate da altri esperti consulenti. Questo prodotto viene fornito anche con un sistema completo di gestione degli ordini che può gestire le tue posizioni aperte e gli ordini in sospeso prima della pubblicazione di qualsiasi notizia. Una volta che
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Utilità
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilità
Seconds Chart — uno strumento unico per creare grafici in secondi su MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puoi generare grafici con timeframe definiti in secondi, ottenendo una flessibilità e una precisione d'analisi ideali, non disponibili nei grafici standard in minuti o ore. Ad esempio, il timeframe S15 indica un grafico con candele di 15 secondi. Puoi utilizzare qualsiasi indicatore e Expert Advisor con supporto per simboli personalizzati. Lavorare con loro è comodo quanto operare sui grafici
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.57 (70)
Utilità
Pannello di trading per il trading in 1 clic.   Lavorare con posizioni e ordini!   Trading dal grafico o dalla tastiera. Con il nostro pannello di trading, puoi eseguire operazioni con un solo clic direttamente dal grafico ed eseguire operazioni di trading 30 volte più velocemente rispetto al controllo MetaTrader standard. I calcoli automatici di parametri e funzioni rendono il trading più veloce e conveniente per i trader. Suggerimenti grafici, etichette informative e informazioni complete sugl
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
Utilità
Attention: Demo version for review and testing can be downloaded here . It does not allow trading and can only be run on one chart. Active Lines - a powerful professional tool for operations with lines on charts. Active Lines provides a wide range of actions for events when the price crosses lines. For example: notify, open/modify/close a position, place/remove pending orders. With Active Lines you can assign several tasks to one line, for each of which you can set individual trigger conditions
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilità
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
Altri dall’autore
Crash Master EA
Samuel Masumbuko Aganze
Experts
Introducing Crash Master EA , the revolutionary MQL5 expert advisor that transforms the way you trade the prestigious Crash 1000 pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience. Crash Master EA stands out from other expert advisors because of its remarkable approach to handling losing trades. Unlike traditional methods that rely solely on Stop Loss orders to limit losses, Crash Master uses a sophisticated technique to effectively manage losing positions. It then strate
Boom Master EA
Samuel Masumbuko Aganze
Experts
Introducing   Boom Master EA , the revolutionary MQL5 expert advisor that transforms the way you trade the prestigious Boom   1000 pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience. Boom   Master EA   stands out from other expert advisors because of its remarkable approach to handling losing trades. Unlike traditional methods that rely solely on Stop Loss orders to limit losses, Boom   Master uses a sophisticated technique to effectively manage losing positions. It then
News Snowball
Samuel Masumbuko Aganze
Experts
### Welcome to News Snowball! "News Snowball" uses advanced algorithms to analyze economic data in real time. It detects and reacts instantly to major economic announcements, optimizing your trading opportunities. The robot monitors a wide range of economic information sources, including press releases, financial reports, and government announcements. This ensures comprehensive coverage and in-depth analysis of events influencing the markets. All trades have a stop loss and take profit, but a
Master eurodollars
Samuel Masumbuko Aganze
Experts
Présentation de notre EA MT5 : Conçu avec des algorithmes avancés et utilisant une technologie d'apprentissage profond, notre Expert Advisor (EA) est conçu pour vous aider dans le monde complexe du trading Forex. Le système analyse les comportements du marché et effectue des transactions en fonction de critères spécifiques, vous permettant ainsi de vous engager plus efficacement dans les tendances du marché. S'appuyant sur près d'une décennie de données, l'EA utilise l'apprentissage profond pou
DAX Range BreakOut EA
Samuel Masumbuko Aganze
Experts
Le DAX Range BreakOut EA est un expert advisor développé spécifiquement pour le marché allemand DAX (GER40). Conçu pour capturer les mouvements de prix après des périodes de consolidation, ce robot utilise une stratégie de breakout basée sur les ranges horaires, avec des fonctionnalités avancées pour gérer le risque et maximiser les profits. Il est recommandé d’utiliser le DAX avec les paramètres par défaut pour un rendement optimal. Contrairement à de nombreux autres programmes du marché MQL5,
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione