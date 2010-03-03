Gold Dynamic Lot Trend Ea
- Experts
- Chaowarat Zeiler
- Versione: 1.40
- Aggiornato: 3 settembre 2025
- Attivazioni: 5
Gold Dynamic Lot Trend EA è un Expert Advisor professionale progettato per XAUUSD.
Unisce segnali di tendenza a una gestione dinamica del lotto e filtri di sicurezza affidabili.
Caratteristiche
-
Calcolo dinamico dei lotti con fallback a lotto fisso
-
Segnali intelligenti basati su EMA + ADX
-
Configurazioni sicure: lotto fisso 0.01, senza SL/TP in apertura
-
Protezione anti-stopout: controllo del margine prima del trade
-
Filtro orario e spread
-
Subito pronto per MetaTrader 5