Gold Dynamic Lot Trend Ea
- Uzman Danışmanlar
- Chaowarat Zeiler
- Sürüm: 1.40
- Güncellendi: 3 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Gold Dynamic Lot Trend EA, XAUUSD için geliştirilmiş profesyonel bir Expert Advisor’dır.
Trend takip sinyalleri ile dinamik lot yönetimini ve güvenli filtreleri birleştirir.
Özellikler
-
Dinamik lot hesaplama + sabit lot modu
-
EMA + ADX filtrelerine dayalı akıllı sinyaller
-
Güvenli varsayılanlar: sabit 0.01 lot, açılışta SL/TP yok
-
Stop-out koruması: işlem öncesi marj kontrolü
-
Zaman ve spread filtreleri
-
MetaTrader 5 üzerinde kullanıma hazır