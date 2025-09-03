Gold Dynamic Lot Trend Ea
- Experts
- Chaowarat Zeiler
- Version: 1.40
- Mise à jour: 3 septembre 2025
- Activations: 5
Gold Dynamic Lot Trend EA est un Expert Advisor professionnel pour XAUUSD.
Il combine des signaux de tendance avec une gestion dynamique des lots et des filtres de sécurité avancés.
Fonctionnalités
-
Calcul dynamique des lots avec mode fixe sécurisé
-
Signaux basés sur EMA + ADX
-
Paramètres sûrs: lot fixe 0.01, pas de SL/TP à l’ouverture
-
Protection anti stop-out: vérification de la marge avant l’ordre
-
Filtres horaires et spread inclus
-
Prêt à l’emploi sur MetaTrader 5