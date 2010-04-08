Domy Change
- Experts
- Domenico Argentiero
- Versione: 2.0
- Aggiornato: 24 maggio 2025
Questo EA lavora su un nuovo sistema che non può essere simulato perfettamente in BackTest
Si basa sulla Bande di Bollinger ed indicatore RSI
Apre a moltiplicatore ma non sempre nello stessa direzione
Si consiglia per il set base EURUSD - 1000 - conto ECN
Si consiglia di impostare input MaxNumberOrders = 0 per EURUSD .
Funziona su tutte le valute
Il timeframe è automatico e viene gestito dall'EA
Verrano Pubblicate altre versioni migliorate .
Non sono responsabile delle vostre perdite .
Enjoy