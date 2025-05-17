WaveForce Oscillator

Il WaveForce Indicatorsu un sistema di doppia envelope esponenziale e smussamento dinamico, WaveForce separa matematicamente l'energia rialzista e ribassista, tracciando due curve (Bull e Bear) e una linea di segnale centrale. Questo consente al trader di percepire con chiarezza quale delle due forze stia guidando il mercato.

 Caratteristiche principali:

  • Calcola la pressione rialzista e ribassista separatamente

  • Include una linea di segnale EMA adattiva per confermare inversioni

  • Oscillatore fluido e privo di rumore, basato su logica matematica robusta

  • Visualizzazione chiara e intuitiva in finestra separata

  • Nessuna dipendenza da indicatori esterni

 Ideale per:

  • Confermare l’inizio o la fine di una tendenza

  • Identificare zone di forza e debolezza del trend

  • Supportare strategie trend-following o contrarian

  • Scalping, intraday o swing trading

 Parametri configurabili:

  • Length: periodo di calcolo dell’envelope (default: 50)

  • Signal Length: smussamento della linea segnale (default: 9)

 Come leggere il WaveForce:

  • La linea verde (Bull) > linea rossa (Bear) → prevale la forza rialzista

  • La linea rossa (Bear) > linea verde (Bull) → prevale la pressione ribassista

  • La linea arancione (Signal) segue il picco massimo tra Bull e Bear → utile per filtrare i falsi segnali

Compatibile con tutti i timeframe e strumenti finanziari.

 Pronto per l'uso in MetaTrader 5. Interfaccia chiara, codice ottimizzato per prestazioni fluide.


Altri dall’autore
HA Heikin Ashi
Giuseppe Papa
Indicatori
L'indicatore "Heikin Ashi" è stato progettato per migliorare l'analisi dei grafici finanziari con un sistema di candele Heikin Ashi. Le candele Heikin Ashi sono un metodo avanzato per visualizzare il prezzo, che aiuta a filtrare il rumore del mercato, rendendo più chiara l'interpretazione dei trend e migliorando la qualità delle decisioni di trading. Questo indicatore consente di visualizzare le candele Heikin Ashi al posto delle candele giapponesi tradizionali, rendendo l'analisi grafica più pu
FREE
Pivot Points Classic
Giuseppe Papa
Indicatori
Pivot Points Classic – L’indicatore essenziale per ogni trader tecnico Questo indicatore disegna automaticamente i livelli di Pivot Point più utilizzati dai trader professionisti, con supporto completo a 4 metodi di calcolo:   Metodi supportati : • Traditional • Fibonacci • Woodie • Camarilla   Caratteristiche principali :  Calcolo su timeframe superiore (multi-timeframe)  Visualizzazione chiara dei livelli P, R1, R2, R3, S1, S2, S3   Etichette dinamiche con nome e valore del livello  Colori per
FREE
RealTrend
Giuseppe Papa
Experts
To get started, subscribe to the RealTrend Telegram channel. t.me/RealTrendFree RealTrend is an EA that facilitates trading for expert users. The user's aim is to identify the right business trend and let RealTrend suggest the placement of pending orders in strategic points where the price will retrace and then continue its trend. RealTrend is very simple to use and includes a single user-defined stoploss input and an intuitive chart panel. The takeprofit is placed directly by the Bot. risk l
FREE
Heikin Ashi RSI Stochastic Signals Pro
Giuseppe Papa
Indicatori
Un potente indicatore multifunzione progettato per offrire una visione chiara e strutturata della forza del mercato, integrando tre strumenti tecnici in un'unica interfaccia intuitiva:   Caratteristiche principali:   Heikin Ashi RSI Normalizzato Calcolato sul RSI di medie Heikin Ashi, centrato su una scala da -50 a +50 Visualizzazione con candele colorate (blu/rosso) per una lettura chiara della direzione e del momentum   Stocastico Modificato %K e %D convertiti sulla stessa scala -50/+50 Opzion
Pivot High Low TrendLine Pro
Giuseppe Papa
Indicatori
Questo indicatore avanzato disegna automaticamente pivot High/Low e trendline su un timeframe selezionato (es. H4, D1, ecc.) e li rende visibili su tutti i timeframe inferiori. L'obiettivo principale è fornire un contesto strutturale multi-timeframe unito a segnali di tocco sulle trendline.  Caratteristiche principali:   Trendline Automatiche : Disegnate tra i pivot High e Low rilevati sul timeframe selezionato. Classificate in trendline rialziste (UpTrend), ribassiste (DownTrend) e rotte (Brok
Logarithmic Regression Channel Pro
Giuseppe Papa
Indicatori
Un indicatore avanzato che combina la regressione logaritmica dinamica con strumenti di analisi trend intelligente , visualizzazioni personalizzabili e filtri avanzati per confermare la direzione del mercato.   Come utilizzare l’indicatore Logarithmic Regression Channel - Trend (Disegnato su timeframe superiori)   Trend rialzista (slope ≥ +3) Si può acquistare in due modi: Quando il prezzo rimbalza sulla banda inferiore del canale (trendline bassa). Quando il prezzo supera la linea centrale del
Support Resistance Zone
Giuseppe Papa
Indicatori
Un indicatore avanzato che identifica in automatico le zone chiave di supporto e resistenza su tre timeframe diversi , mostrandole con rettangoli colorati direttamente sul grafico. Ogni zona viene estesa in avanti, etichettata e aggiornata dinamicamente con il movimento del prezzo.   Caratteristiche principali   3 Timeframe configurabili (es. M15, H1, H4)   Zone di resistenza e supporto calcolate automaticamente   Colori personalizzabili per ciascun timeframe   Etichette automatiche con indicazi
Thunder Wave Analyzer Multi Trend Pro
Giuseppe Papa
Indicatori
THUNDER WAVE ANALYZER – Professional Multi-Trend Analysis System Il Thunder Wave Analyzer è un indicatore avanzato multi-strumento che combina in un’unica interfaccia la potenza di diversi sistemi di analisi tecnica. Pensato per trader professionisti e scalper, questo tool permette di leggere la forza del trend , rilevare setup ad alta probabilità e individuare con precisione i momenti di pressione del mercato.  Cosa rende unico il Thunder Wave Analyzer?  In un solo indicatore integra più metod
ForceFlow Momentum Trend Predictor Pro
Giuseppe Papa
Indicatori
ForceFlow – Momentum & Trend Predictor ForceFlow è un indicatore avanzato che combina la forza del Relative Strength Index (RSI) con un innovativo istogramma dinamico multi-livello , colorato in base alla direzione del trend. I colori si adattano in tempo reale, anticipando la formazione della prossima candela e filtrando i falsi segnali.  Caratteristiche principali: RSI dinamico a colori (blu per fase rialzista, rosso per fase ribassista). Istogramma multilivello  che rappresenta la forza e la
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Indicatori
Elite Harmony Signals Pro Panoramica Elite Harmony Signals è un indicatore sofisticato di analisi tecnica che visualizza rettangoli dinamici che forniscono zone di trading chiare e segnali di conferma per decisioni migliorate. Caratteristiche Principali Zone Rettangolo Dinamiche Estensione in Tempo Reale : I rettangoli si estendono automaticamente all'azione corrente del prezzo Chiusura Intelligente : I rettangoli si chiudono solo quando appaiono segnali opposti Conferma Visiva : Zone di trading
Filtro:
FutureSoul
101
FutureSoul 2025.09.21 10:03 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Giuseppe Papa
3246
Risposta dello sviluppatore Giuseppe Papa 2025.09.21 11:04
Well. :D
Rispondi alla recensione