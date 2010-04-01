ForceFlow Momentum Trend Predictor Pro

 ForceFlow – Momentum & Trend Predictor

ForceFlow è un indicatore avanzato che combina la forza del Relative Strength Index (RSI) con un innovativo istogramma dinamico multi-livello, colorato in base alla direzione del trend.
I colori si adattano in tempo reale, anticipando la formazione della prossima candela e filtrando i falsi segnali.

 Caratteristiche principali:

  • RSI dinamico a colori (blu per fase rialzista, rosso per fase ribassista).

  • Istogramma multilivello  che rappresenta la forza e la profondità del trend.

  • Livelli fissi 30 / 50 / 70 per individuare le zone di ipercomprato e ipervenduto.

  • Colorazione sincronizzata RSI + istogramma, per leggere il mercato a colpo d’occhio.

  • Scalabile e versatile: utilizzabile in qualsiasi timeframe e strumento (forex, indici, crypto, commodities; preferibile timeframe superiori a H1).

  • Facile da interpretare: ideale sia per integrare scalping veloce che per swing trading.

 Possibili utilizzi operativi:

  1. Anticipare la prossima candela

    • Istogramma blu + RSI blu sopra 50 (meglio se sopra 70) → probabile continuazione rialzista.

    • Istogramma rosso + RSI rosso sotto 50 (meglio se sotto 30) → probabile continuazione ribassista.

  2. Filtro di trend

    • Quando RSI e istogramma hanno lo stesso colore → conferma di direzione (trend solido).

  3. Divergenze e inversioni

    • Divergenza RSI vs. istogramma → possibile segnale di cambio trend imminente.

  4. Strategia multi-timeframe

    • Usare ForceFlow su timeframe alti come filtro (trend principale) e su timeframe bassi come trigger di entrata.

 Vantaggi:

  • Fornisce chiarezza visiva e riduce il rumore di mercato.

  • Permette di anticipare movimenti piuttosto che reagire in ritardo.

  • Funziona come indicatore indipendente o come filtro per altri sistemi.

Suggerimento operativo:
Abbinalo ad altri strumenti di conferma (supporti/resistenze, price action, volumi) per costruire strategie robuste e personalizzate.

 ForceFlow – guarda il mercato da una nuova prospettiva.


Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
