Thunder Wave Analyzer Multi Trend Pro

HLC bar MT5 Wyckoff Eduardo Da Costa Custodio Santos Indicatori

L'indicatore "HLC_bar_MT5 Wyckoff" per MT5 è stato creato per facilitare l'analisi al momento del trading. La barra HLC è stata utilizzata da Richard Wyckoff ed è attualmente ampiamente utilizzata nelle operazioni "VSA". Wyckoff ha scoperto che l'utilizzo di High, Low e Close ha reso il grafico molto più pulito e più facile da analizzare. L'indicatore "HLC_bar_MT5 Wyckoff" consente: # Cambia la larghezza della barra; # Lascia la barra dello stesso colore; # Ed evidenzia la barra che si è aperta