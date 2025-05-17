WaveForce Oscillator

Il WaveForce Indicatorsu un sistema di doppia envelope esponenziale e smussamento dinamico, WaveForce separa matematicamente l'energia rialzista e ribassista, tracciando due curve (Bull e Bear) e una linea di segnale centrale. Questo consente al trader di percepire con chiarezza quale delle due forze stia guidando il mercato.

 Caratteristiche principali:

  • Calcola la pressione rialzista e ribassista separatamente

  • Include una linea di segnale EMA adattiva per confermare inversioni

  • Oscillatore fluido e privo di rumore, basato su logica matematica robusta

  • Visualizzazione chiara e intuitiva in finestra separata

  • Nessuna dipendenza da indicatori esterni

 Ideale per:

  • Confermare l’inizio o la fine di una tendenza

  • Identificare zone di forza e debolezza del trend

  • Supportare strategie trend-following o contrarian

  • Scalping, intraday o swing trading

 Parametri configurabili:

  • Length: periodo di calcolo dell’envelope (default: 50)

  • Signal Length: smussamento della linea segnale (default: 9)

 Come leggere il WaveForce:

  • La linea verde (Bull) > linea rossa (Bear) → prevale la forza rialzista

  • La linea rossa (Bear) > linea verde (Bull) → prevale la pressione ribassista

  • La linea arancione (Signal) segue il picco massimo tra Bull e Bear → utile per filtrare i falsi segnali

Compatibile con tutti i timeframe e strumenti finanziari.

 Pronto per l'uso in MetaTrader 5. Interfaccia chiara, codice ottimizzato per prestazioni fluide.


Filtrer:
FutureSoul
101
FutureSoul 2025.09.21 10:03 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Giuseppe Papa
3233
Réponse du développeur Giuseppe Papa 2025.09.21 11:04
Well. :D
Répondre à l'avis