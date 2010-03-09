Armageddon Trader é o robô especialista em daytrade em miniíndice WIN (bolsa B3 - Brasil), que procura padrões de candlesticks para entrada em trades de tendência. O robô pode ser configurado com alvos fixos ou dinâmicos, bem como adicionar funções extras como trailling stop, horários de trades e outras.

A configuração inicial é para miniíndice, no timeframe M5, para alvos longos.

Ativo: WIN, Timeframe: M5.

OBS: alterar parâmetro BR1 para BR