AIS Important Levels MT4

Questo indicatore è progettato principalmente per il trading manuale. Analizza i recenti movimenti di prezzo e li elabora utilizzando il proprio algoritmo.
Sulla base di questa analisi, l'indicatore calcola i livelli di prezzo più importanti. Questi livelli dividono i valori di prezzo in tre zone: acquisto, vendita e neutrale. Le nuove posizioni dovrebbero essere aperte solo se il prezzo si trova nella zona corrispondente. Se il prezzo si trova nella zona neutrale, si dovrebbe considerare la chiusura delle posizioni o il loro spostamento al pareggio. L'indicatore fornisce anche le proprie raccomandazioni per l'apertura delle posizioni. Questi punti sono indicati sul grafico da punti.

  • Indicator period – periodo dell'indicatore;
  • Type – questo parametro consente di selezionare il tipo di coefficienti di ponderazione;
  • Sensitivity – sensibilità dell'indicatore (i valori validi vanno da 0 a 8);
  • Color of levels e Line style – consentono di selezionare il colore e lo stile dei livelli dell'indicatore;
  • Signal settings – impostazioni del segnale dell'indicatore.

Utilizzo dell'indicatore: Selezionare un intervallo di tempo (consiglio M5 – D1). Impostare il periodo dell'indicatore desiderato. L'indicatore potrebbe richiedere del tempo per il primo avvio. Questo perché richiede statistiche, che raccoglie in base ai dati storici. L'indicatore include anche un'opzione di avviso e la possibilità di inviare messaggi. Tuttavia, in alcuni casi, l'indicatore potrebbe generare segnali con una certa frequenza, circa una volta al minuto.
