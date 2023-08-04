PowerXXX
- Indicatori
- Marco Fornero Monia
- Versione: 3.1
- Attivazioni: 5
PowerXXX misura la potenza della candela attuale e la mostra in formato numerico ed in colori.
L'indicatore puo' coprire piu' timeframe e puo' essere messo sul grafico principale od anche sui grafici degli indicatori sottostanti.
Il numero di timeframe e' selezionabile, cosi' come i livelli di colore sono selezionabili in base alla potenza espressa.
Nell'ultima versione la potenza puo' essere espressa in funzione dell'open della candela stessa oppure in funzione dell'apertura di tot candele prima.
Vi e' anche la possibilita' di avere un alert quando tutti timeframe sono dello stesso colore massimo, da un timeframe definito fino all'ultimo (per non avere un alert ogni volta che cambia ad esempio M1, normalmente si fa partire l'alert da M15 in su)