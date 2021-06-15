1200 abbonati!!! - pagina 115
Per me, un grave inconveniente del servizio di segnale è che il fornitore non è responsabile delle perdite dei conti degli abbonati. Se leggete le recensioni, le lamentele della gente non sono che sono trapelate, ma che sono trapelate e il fornitore è "felice". Di fatto e di fatto non dovrebbe esistere.
Sì, e Taras si è divertito quando è trapelato. Ha perso immediatamente il suo cioccolato, in modo permanente.
Quindi la situazione diventa molto brutta anche per il fornitore. Non capite che la gente non ha nessun vantaggio tangibile sul mercato per fare trading senza un drawdown tangibile e il rischio di perdere tutto?
Non spingere deliberatamente filosofie marce sulle masse. I casinò e i giocatori non sono così facilmente vietati dalla legge.
Anche gli abbonati hanno bisogno di una protezione almeno di base. Le tecniche di PNL non sono state abolite.
La legge potrebbe vietare il trading forex con leva, è questo che volete?
Cos'è successo al cioccolato di Taras?)
Sì, non solo non ha perso il suo cioccolato, ma si è anche sballato. E ora può aprire un segnale in qualsiasi momento, e iniziare a fare trading con lo stesso schema di media. La gente presterà attenzione non a ciò che ha perso alla fine, ma al fatto che è durato 2 anni, e che durerà così tanto anche adesso. E la metà degli abbonati (anche di più) non saprà affatto chi è, i regolari si ricordano solo di lui e di quelli che hanno perso il loro deposito. Quindi Taras non è solo nella foto al momento, ma anche a lungo termine
... Non capisci ...
no, io non... e non ho bisogno di capire niente... è importante che tu capisca quello che vuoi che gli altri capiscano.
... è questo che vuoi?
Non mi interessa molto.
Qual è la relazione tra un fornitore di segnali senza scrupoli - essenzialmente un truffatore - e la leva nel forex )))) ?
Perché mischiate il dono di Dio con le uova?
Non spingere deliberatamente filosofie marce sulle masse. I casinò e il gioco d'azzardo non sono così facilmente vietati dalla legge.
E perché improvvisamente fai finta di essere bianco e soffice? È molto più onesto mettere un segnale che infangare un concorrente a un cliente in privato, o vendere una rete di prugne in privato, non sul mercato.
Qual è la relazione tra un fornitore di segnali senza scrupoli - essenzialmente un truffatore - e la leva nel forex ))) ?
Perché mischiate il dono di Dio con le uova strapazzate?
Non ha alcun senso. Chi vi ha detto che se il fornitore ha perso, allora è un disonesto, tanto meno un truffatore?
Per tua informazione, il forex a leva è vietato in un certo numero di stati, insieme ai casinò. Si trattava di casinò e ho risposto.
Non so a cosa serva mescolare le uova.
Cosa c'è da essere gelosi in questo caso? Che l'ISP ha perso 4 milioni di soldi di altre persone in un mese? Eppure ha fatto i suoi soldi. Non è un buon modo per fare soldi. Tali guadagni tornano sempre a perseguitarti. C'è un detto: "Non puoi costruire la tua felicità sulle disgrazie degli altri".
E in relazione a questo caso, dire che la colpa è degli stessi abbonati non è corretto. Il provider ha davvero preso in giro la testa degli abbonati. È stata la prima nei segnali ha introdotto la tesi: "Drenaggio non è così male, ricaricare il vostro equilibrio, continueremo.
Per quanto mi riguarda, il grave inconveniente del servizio di segnale è che il fornitore non è responsabile della perdita dei conti degli abbonati. Se leggete le recensioni le lamentele delle persone non sono che stanno perdendo, ma che stanno perdendo e il fornitore è "in gamba". Di fatto e di fatto, non dovrebbe essere così.
Il provider dovrebbe essere responsabile per gli account degli abbonati trapelati almeno come parte del denaro dell'abbonamento. Per esempio, se il saldo del segnale è negativo durante il periodo di abbonamento, il denaro viene rimborsato all'abbonato. Tali suggerimenti sono già stati fatti.
Dobbiamo essere obiettivi su tutta la situazione:
1. Tieni i soldi a casa sotto il cuscino. In 10 anni l'inflazione divorerà il 30-50% dei risparmi (considerate le economie prospere) e il denaro rimanente si trasformerà in banconote, poiché gli stati aggiornano regolarmente le banconote + il controllo/contabilità del reddito dei cittadini. Bene, i giorni dei rafiks e dei kamazes sono finiti.
2) Porta i tuoi soldi in banca. La cosa più sgradevole è un tasso negativo - la vostra fortuna in denaro comincerà a ridursi, più l'inflazione. La banca può "scoppiare" con tutti i vostri soldi.
3- Mettete i vostri soldi in un fondo sotto regolamentazione. Dal 4% all'anno in modo conservativo e fino al 10%, non verrà dato di più, si pagherà una tassa del 3-5% del denaro depositato all'inizio. Se l'economia crolla, rimarrete con il vostro pacchetto, se il fondo viene rubato qualcosa andrà in prigione.
4. Conto PAMM con i fondi del trader - la responsabilità del trader è commisurata ai suoi fondi, e il pagamento per i servizi del trader è la % del profitto (20-50%) - nessun profitto significa nessun pagamento.
5. Servizio di segnale locale. Costa 30-50$, con buone opportunità di guadagnare il 5-100% al mese sul tuo deposito di penny. Responsabilità del fornitore nell'ammontare del loro deposito. Molti firmatari di segnali escludono quasi al 100% la collusione del trader/fornitore con un certo broker (che è possibile nel caso di PAMM).
Il segnale di cui abbiamo parlato ha aumentato i depositi dei primi abbonati più di 10 volte - il fortunato che non è avido ed è riuscito a ritirare 5-10 volte il profitto. Forse, queste persone fortunate dovrebbero portare il loro profitto da qualche altra parte, altrimenti sarebbe amorale perché qualcuno è perso e loro hanno ancora soldi?