se si allega il codice sorgente alla discussione, allora no, non sarebbe pubblicità
E se il codice è nella mia testa e non riesco ad esprimerlo correttamente?
Forse intende vietare la discussione del prodotto finito di un terzo, non il suo o quello di Signal. È questo che intende?
Lui, come acquirente di prodotti, sta cercando un'opportunità per discutere di alcuni prodotti, ma le regole non lo permettono qui.
Da quanto ho capito, è quello che vuole.
Ma cosa succede se il codice è nella mia testa e non so come scriverlo correttamente?
Se la strategia vale qualcosa, ci sarà chi scriverà il codice per uso pubblico "gratuitamente".
Lui, come acquirente di prodotti, sta cercando un'opportunità per discutere di alcuni prodotti, ma le regole non lo permettono qui.
Da quanto ho capito, è esattamente quello che vuole.
quindi ogni prodotto ha un thread di "discussione"
Ma non in questo thread - non è per te :)
iniziate il vostro.
Ho fatto un thread su questo ma è stato cancellato per qualche motivo o la glasnost è proibita anche nel nostro paese?
Ho cancellato il thread.
L' ho cancellato perché stavi cercando di forzare i proprietari del forum a fare ciò che pensano sia sbagliato.
Cioè, permettere post e thread pubblicitari sul forum non aiuterà in alcun modo lo sviluppo di Metatrader.
E state ancora cercando di costringerli a fare quello che voi volete che facciano e che loro non vogliono fare.
2. Inoltre, non c'è nulla di citato nel tuo thread per mantenere in qualche modo la discussione.
Un flubber che tutti noi (utenti del forum) dobbiamo leggere per qualche motivo.
3. Ora. Hai "delicatamente" spostato la discussione in questo thread a qualsiasi argomento tu voglia...
---------------
In breve, è un'aggressione.
E se continui ad essere così aggressivo nei confronti del forum, ti bannerò permanentemente.
Vi è stato chiarito più volte che questo è un forum tecnico per discutere della lingua e del terminale.
e non farne un dramma.
Se vuoi pubblicizzare qualcosa, fallo nel tuo profilo, nel tuo blog, nei tuoi prodotti/segnali.
Ma lasciate il forum per la discussione costruttiva delle questioni per cui è stato creato: la lingua, il terminale e tutto ciò che ne consegue.
Buona caccia a tutti!
È una foto di Michael Jackson?
