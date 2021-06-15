1200 abbonati!!! - pagina 120
Dio, ti immagini i soldi! Milleduecento volte trenta è uguale a trentaseimila dollari! Moltiplicate per sessanta e due milioni centosessantamila rubli! Un mese? Questo è il risultato di una vita. Il reddito passivo è il top. Qualcosa per cui lottare. Un sogno di ultima istanza dopo abbastanza guadagni attivi.
Una cosa non capisco. Perché non ci sono più abbonati? Perché ci sono milioni di commercianti.
Pensieri ad alta voce
Probabilmente non molte persone arrivano a imparare MQL5 e a copiare i trade...
scommettere 1.000 euro?le tue parole sono dette. posso trasferire l'importo a qualsiasi moderatore in questo momento
Chi ha vinto?))
L'anno scorso c'era un segnale http://joxi.ru/4AkaZlRHyQjEQm --- anche apparso improvvisamente con una bella storia per 3 anni, l'obiettivo era quello di raccogliere denaro per un abbonamento, ha vissuto per mezzo anno ed è stato scaricato, penso che lo stesso qui, non è proprio chiaro come le persone disegnare una storia per diversi anni. Si potrebbe pensare che per 3 anni non sapeva che c'è un sito mql5 dove si possono vendere segnali, non ci credo.
Non ci credo, dopo che il segnale è stato congelato qui, il trading non è più lo stesso, non con quei bellissimi indicatori che erano nella storia, perché ora lo scopo del trading non è guadagnare, ma solo vivere il più a lungo possibile e raccogliere più soldi, sono sicuro che non farà più del 10% al mese, perché c'è il rischio di rovinare delle belle statistiche disegnate.
La domanda è chi sta imbrogliando il broker (dove il conto è aperto) o ?
Qualcuno può condividere come impegnarsi? Cosa e dove si vuole pubblicizzare?
Se lo facessero, metterebbero loro stessi uno striscione.
è davvero il terzo?
Sì, e il deposito è già stato riempito di nuovo. Questo si chiama "gestione rigorosa del denaro", nella terminologia del fornitore...
C'era un buon commento su questo nelle recensioni: "Non penso che sia giusto perdere metà di un profitto di 7 mesi in 2 settimane. Quindi, per favore, non parlatemi di gestione del denaro".
È la stessa persona. Ho già scritto.
Lui è Mashkovtsev, lei è Mashkovtseva.
Se fossi i moderatori, lo metterei al bando permanente.
C'è anche un nuovo account su flypaper.
Entrambi i conti sono aperti con broker di sinistra.
La storia è disegnata al di là di ogni dubbio.
I suoi trade sono molto lontani dal prezzo reale se si posizionano i suoi trade sul grafico.
Probabilmente ha relazioni molto amichevoli con dts, o lavora lì.
Non so perché ha un rapporto così buono con loro).