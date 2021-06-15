1200 abbonati!!! - pagina 117

Ci sono tre volte più lunghi che corti nell'erodol, penso che sia condannato in una posizione lunga
 
Non andrà sotto 1,1270, sopravviverà questa volta.
 
Aleksandr Borodavkin:
una scommessa da 1.000 euro?

le tue parole sono dette. posso trasferire l'importo a qualsiasi moderatore in questo momento
 

Cosa c'entra il moderatore, farò trasferire i soldi direttamente su Webmoney, anche se perdo, mi tengo i soldi, OK?)

Vladimir Gribachev:

Vladimir, non comportarti come un bambino degenerato.

 
Aleksandr Borodavkin:
Guarda il potenziale.


 
Vitaly Muzichenko:

Può facilmente correggere da 1,1230 e persino, come scritto, da 1,1270.
 
Boris Gulikov:
Potrebbe, ma dov'è il punto di apertura?

 
Aleksandr Borodavkin:

Sei un idiota?

 
Evgeny Belyaev:

No, questa è la risposta di una normale persona ragionevole. In discussioni come questa, se si concretizzano, di solito uno è il provocatore e l'altro lo stupido ;)
 
TheXpert:

Un patetico tentativo di ribaltare la situazione e giustificarsi ))

È il buon senso a ricordare i ciarlatani del forum e gli impuri, non ci si può lavare solo perché si è in giro da anni.

Vladimir Mayakovsky diceva: "Io, il disinfettante".

E tu, a giudicare dal contesto dei tuoi lanci regolari, e non solo nel mio indirizzo - sei un aspirante. Solo tu, però, e non c'è da stupirsi, hai frainteso il classico. Ha parlato come un creatore: "Io, disinfestatore e portatore d'acqua, mobilitato e convocato dalla rivoluzione".

E per qualche motivo non ti lavi mai. Puzza lontano un miglio. Cosa sei veramente.

