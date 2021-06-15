1200 abbonati!!! - pagina 113
C'è un'altra persona gelosa persa a gongolare.
Allora, il tuo rospo ti strangola meno, i tuoi abbonati si disperdono?
Pensi che qualcuno qui sia stato soffocato da Toad?
Mi sembra che quelli che sono stati soffocati da esso, hanno creato i loro propri cestini.)))
E quelli che hanno scritto qui erano quelli che hanno capito cosa stava succedendo.
Non più di questo.
Anche se qualcuno può essere stato e viene ancora strangolato.
Chi lo sa.
Qui, alcune persone calcolano quanto il fornitore si tira indietro.
Non c'è altro da dire.
Buona fortuna per il futuro e non essere troppo geloso degli altri segnali!
Sì, ti ha confuso con un altro utente che ha un sacco di dolore nella sua anima e non permette di dormire in pace a causa del fatto che il suo segnale di cento dollari non si abbona, e su qualcun altro ma centesimi sono abbonati. Non c'è modo che lui possa accettarlo, e alla prima occasione si mette a strombazzare su di esso
C'è un'altra persona gelosa persa a gongolare.
Allora, sei meno geloso ora che i tuoi abbonati si disperdono?
Non sono geloso, gli abbonati possono solo simpatizzare. Era un lavoro molto pericoloso su questo segnale, aveva vissuto abbastanza a lungo senza attingere a tali rischi.
A proposito, ho usato un set di criceti simile sul mio conto personale fino a dicembre - con 2 ordini, ma con una leva più piccola e 50 pips di stop. Inoltre, se al mattino ho trovato 2 ordini aperti, ne chiudo sempre 1 manualmente, e se vedo una chiara tendenza al ribasso, li chiudo entrambi. Così, il mio account era protetto in modo affidabile dalle interruzioni.
Perché lo stesso non possa essere fatto dal fornitore di questo segnale è un mistero per me ;)
Forse dovreste rimuovere i segnali che hanno permesso un drawdown del 30,0%, la prima volta? In molti servizi il 20% di drawdown è la fine del segnale.
In linea di principio, questa sarebbe la cosa giusta da fare. Ma gli abbonati vogliono centinaia di per cento di profitto al mese, quindi non c'è modo senza drawdown sotto il livello di stop-out :)