1200 abbonati!!! - pagina 111

Nuovo commento
 
Vladimir Baskakov:
Succede che una posizione sia chiusa ma non appaia nella storia (intendo in Signals)?

Ho visto solo ora il tuo post - ora visito raramente questo forum, dopo il divieto dell'anno scorso ;)

Non ho incontrato tali fatti e non ho visto alcun feedback su qualcosa del genere - penso che in generale la storia delle transazioni sia caricata correttamente. Non ho mai incontrato tali problemi, tranne i problemi con la visualizzazione delle statistiche per il periodo prima della registrazione del conto su questo sito, ma sono per lo più risolti ora. Il problema più grande con le statistiche è che, a mio parere, i conti in centesimi e dollari sui server di alcune piccole società di intermediazione non possono essere distinti. A volte è doloroso vedere investitori creduloni che danno migliaia di dollari in gestione a titolari di conti da 20-50$, perché pensano di avere un deposito di 2000-5000$, ma non c'è la possibilità di avvisare tutti.

 
Devi essere bandito di nuovo.
[Eliminato]  
Andrey Karachev:

Ho visto solo ora il tuo post - ora visito raramente questo forum, dopo il divieto dell'anno scorso ;)

Non ho incontrato tali fatti e non ho visto alcun feedback su qualcosa del genere - penso che in generale la storia delle transazioni sia caricata correttamente. Non ho mai incontrato tali problemi, tranne i problemi con la visualizzazione delle statistiche per il periodo prima della registrazione del conto su questo sito, ma sono per lo più risolti ora. Il problema più grande con le statistiche è che, a mio parere, i conti in centesimi e dollari sui server di alcune piccole società di intermediazione non possono essere distinti. A volte è doloroso vedere investitori creduloni che danno migliaia di dollari in gestione a titolari di conti da 20-50$, perché pensano di avere 2000-5000$ di deposito, ma non c'è modo di avvisare tutti.

Fondamentalmente sì, le letture sulle mosche e qui sono le stesse, controllate sul roditore
 
Andrey Karachev:

Ho visto solo ora il tuo post - ora visito raramente questo forum, dopo il divieto dell'anno scorso ;)

Non ho incontrato tali fatti e non ho visto alcun feedback su qualcosa del genere - penso che in generale la storia delle transazioni sia caricata correttamente. Non ho mai incontrato tali problemi, tranne i problemi con la visualizzazione delle statistiche per il periodo prima della registrazione del conto su questo sito, ma sono per lo più risolti ora. Il problema più grande con le statistiche è che, a mio parere, i conti in centesimi e dollari sui server di alcune piccole società di intermediazione non possono essere distinti. A volte è doloroso vedere investitori creduloni che danno migliaia di dollari in gestione a titolari di conti da 20-50$, perché pensano di avere un deposito di 2000-5000$, ma non c'è la possibilità di avvisare tutti.

Non è possibile aprire segnali a pagamento su conti in centesimi per molto tempo. Non si guarda spesso ))

 
se non è un segreto dove sono i 1.200 abbonatiForse dovrei iscrivermi anch'io. forse mi iscriverò anch'io
 
Alexey Volchanskiy:

Non è possibile aprire segnali a pagamento su conti in centesimi per molto tempo. Non si guarda spesso))

No, Alexey - monitoro i segnali abbastanza spesso e vedo i conti in centesimi a un miglio di distanza ))

I segnali a pagamento non si aprono su conti che sono riconosciuti dal sistema MQL come centesimi. Ma purtroppo non sono riconosciuti da tutti i broker, ed è per questo che il trucco magico è possibile).

Vlad. Vlad.:
Se non è un segreto dove sono i 1200 abbonati, forse mi unirò anch'io.

Non è un segreto. Nell'elenco dei segnali per MT4 impostare l'ordinamento per il numero di abbonati - ci sono più di 1900 ))

 
Alexey Volchanskiy:

Non è possibile aprire segnali a pagamento su conti in centesimi per molto tempo. Non si guarda spesso))

Può essere così, ma Andrey ha scritto chiaramente che le piccole aziende hanno lo stesso server per i conti in dollari e in centesimi.

I conti in centesimi sono visualizzati di conseguenza come conti in dollari.

Conosco almeno 3 piccole cucine dove questo accade su MT4. I loro nomi iniziano con W, F, e ancora con F. C'è anche una grande cucina molto famosa dove questo accade su mt5. Il suo nome inizia per R.

 
Dmitry Vasylchenko:
Boris, stiamo davvero parlando di roboforex?
Sì. I cent mt5 su robo sono definiti come mt5 in dollari.
 
Alexey Gureyev:
Sì. I cent mt5 sul robot sono definiti come dollari.
+
 
Alexey Gureyev:
Sì. centesimi mt5 su robot è definito come dollari.
e ora è chiaro. osservo un segnale con un depo di 30.000 mila .il segnale è aumentato a 200.000 e sta ritirando un profitto di 200.000. ho avuto una domanda perché fare un segnale con un tale reddito.
1...104105106107108109110111112113114115116117118...230
Nuovo commento