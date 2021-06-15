1200 abbonati!!! - pagina 116
Il segnale in discussione ha aumentato i depositi dei primi abbonati di più di 10 volte. Forse, queste persone fortunate dovrebbero riportare il loro profitto da qualche altra parte, perché è amorale perché qualcuno è al verde anche quando ha soldi?
Fortuna... ok sarebbe la lotteria: speso un paio di decine di rubli in monete, e attendere la fortuna in 10 volte il costo di questo biglietto, e forse 100 volte, o 1000 volte ... tranne che, a differenza del segnale, il fortunato acquirente del biglietto non rischia il suo deposito di qualche centinaio di migliaia di dollari, che nasconde sotto il cuscino.
Non ha alcun senso. Chi vi ha detto che se un fornitore è uno scarico allora è disonesto, tanto meno un truffatore?
Per vostra informazione, il forex a leva è vietato in un certo numero di stati, insieme ai casinò. Si trattava di casinò e ho risposto.
Perché stai mescolando l'uovo, non lo so.
Che cosa ha a che fare con il fatto di aver girato o meno?
Ho già scritto qui che il fornitore sta deliberatamente usando presunti mm intelligenti, che sono solo un trucco per mostrare gli enormi guadagni.
L'Expert Advisor e i set-file utilizzati stanno entrambi precipitando, anche con un rischio 10, 100 volte inferiore.
E il fornitore del segnale non può essere all'oscuro di questo.
Toad è una ragazza che arriva a molti e inizia a spingere con le masse.
ZS. Grazie a Dio hanno iniziato a bandire tutti i tipi di mostri sul forum
Cosa c'entra se è trapelato o no?
Sì, ma dopo tutto qualsiasi descrizione di prodotto/segnale può essere chiamata un trucco. C'è una fregatura dappertutto qui, per definizione.
Non vedo nulla di sorprendente nel fatto che i fornitori di segnali abbiano l'obiettivo principale di guadagnare denaro dalle sottoscrizioni. È chiaro come il giorno: non c'è niente di sbagliato nel voler massimizzare il proprio profitto. Questo è il modo del forex, e questo è lo specifico di questa industria.
Assolutamente no.
Non vedo il motivo di discutere con te - rimarrai comunque della tua opinione.
Dirò solo che in effetti non c'è niente di male se uno vuole massimizzare i suoi profitti. Ma qualcuno lo fa usando strategie che mostrano risultati stabili sulla storia per anni, e qualcuno usa il fatto che la strategia può a volte mostrare profitto (può essere sei mesi o un anno sulla storia), ma poi inevitabilmente smette di funzionare, sopravvalutando il lotto, sapendo che dice sfacciatamente che la strategia fallirà una volta in due o tre mesi. Dopo tutto, sulla storia perde praticamente ogni mese!
Perchéall'improvviso fai finta di essere tutto bianco e soffice? Mettere un segnale è molto più onesto che cagare su un concorrente in privato, o vendere reti di prugne nello stesso privato, non attraverso il mercato.
Infatti e di fatto, sei tu che pretendi di essere tutto bianco e soffice.
Hai due account - questo, non verificato, in cui insulti gli utenti, offendi l'amministrazione e la fai franca per qualche motivo. Il secondo account è il tuo account verificato - hai avuto i tuoi prodotti lì, e ti sei comportato in modo molto ragionevole. Sei stato bannato di recente, quindi l'account non verificato è stato bannato, ma quello verificato non è stato toccato. In realtà - doppio account con un utente verificato - questa è una sciocchezza da forum - tutto quello che scrivono ultimamente è che uno non è stato verificato per gli account duplicati, l'altro sì.
A proposito, non tutti sanno da dove viene l'espressione "bianco e soffice" - viene da una vecchia battuta.
Chiesto a un rospo perché è tutto brutto, verde di verruche, bava, insomma... brr-r-r-r... E il rospo rispose in un certo senso tristemente - con una voce umana, con un accento particolare - baaaazy, eh? In realtà sono bianco e soffice!!!
Questa battuta è proprio da te.
Guarda il tuo lancio nella mia direzione, dicendo che stavo vendendo qualcosa in un messaggio privato. Molto tempo fa, ho deciso di vendere il mio Expert Advisor. Ho trovato un compratore e ho accettato di comprarlo. Ma all'ultimo momento, ho deciso di non prendermi la responsabilità e ho rifiutato di venderlo quando l'acquirente aveva già in mano i soldi. Da allora, non vendo EA e non consiglio mai a nessuno di farlo. Se guardate le mie dichiarazioni, ho scritto molte volte come mi sento personalmente sulla vendita degli EA.
E a proposito, non c'era nessun mercato a quel tempo. Si scava nella polvere di cento anni fa - la polvere e lo sporco fanno venire le vesciche e il pus - ma si scava e si scava ieri, cercando qualcosa per dire cose brutte a qualcuno. È come la rana nella barzelletta.
patetico tentativo di ribaltare la situazione e giustificarti ))
E' buon senso ricordare ai ciarlatani del forum e a quelli senza scrupoli, non si può farla franca solo perché si è in giro da anni.
notizie dallo stesso segnale del criceto, i popcorn possono essere fritti proprio lì
La sua strategia di gestione del denaro si chiama: "Gorynych il serpente".
Finirà comunque morto, basta staccare una testa dopo l'altra.
E quando un'altra testa viene staccata, Gorynych il Serpente sorride e dice: "Questa è solo la prima testa, ne mancano tre.