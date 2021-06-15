1200 abbonati!!! - pagina 119
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ora al 1 ° posto in termini di abbonati è un nuovo segnale che è venuto fuori dal nulla un mese fa, con una bella stabile più di 3 anni di storia. Allo stesso tempo ha messo questo segnale anche su un altro servizio.
Qualcuno ricorda lo stesso inizio di una storia di circa 2 anni fa con un segnale che aveva un uomo rispettabile nel retro della sua auto sul suo avatar? (Ho completamente dimenticato il nome). E ti ricordi come è finita?
Lo stesso uomo è dietro il segnale di oggi, e terminerà il segnale esattamente nello stesso modo: quando avrà ottenuto il numero massimo di abbonati, farà deliberatamente trapelare tutto in un paio d'ore e poi scriverà sulla notizia,
che si è distratto dal monitor e il robot è impazzito e ha aperto un mucchio di scambi. Avvertirà anche gli abbonati nella descrizione del segnale che i rischi dovrebbero essere limitati al 10%,
e voi abbonati siete diventati avidi, quindi è colpa vostra.
Quest'uomo è un sociopatico e il suo scopo non è quello di fare soldi ma di deridere i suoi abbonati.
Pensi che il servizio dovrebbe prendere delle misure in questi casi?
Penso che i market maker le lasceranno chiudere il drawdown questa volta, prima di tutto non è bene tagliare il pollo che porta il loro quid, e in secondo luogo solo il pigro non è in pantaloncini ora, la maggior parte di loro dovrebbe prendere fuori sui loro passi.
Ora al 1 ° posto in termini di abbonati è un nuovo segnale che è venuto fuori dal nulla un mese fa, con una bella stabile più di 3 anni di storia. Allo stesso tempo ha messo questo segnale anche su un altro servizio.
Qualcuno ricorda lo stesso inizio di una storia di circa 2 anni fa con un segnale che aveva un uomo rispettabile nel retro della sua auto nel suo avatar? (Ho completamente dimenticato il nome). E ti ricordi come è finita?
Lo stesso uomo è dietro il segnale di oggi, e terminerà il segnale esattamente nello stesso modo: quando avrà ottenuto il numero massimo di abbonati, farà deliberatamente trapelare tutto in un paio d'ore e poi scriverà sulla notizia,
che si è distratto dal monitor e il robot è impazzito e ha aperto un mucchio di scambi. Avvertirà anche gli abbonati nella descrizione del segnale che i rischi dovrebbero essere limitati al 10%,
e voi abbonati siete diventati avidi, quindi è colpa vostra.
Quest'uomo è un sociopatico e il suo scopo non è quello di fare soldi ma di deridere i suoi abbonati.
Pensi che il servizio dovrebbe prendere delle misure in questi casi?
Questa persona è prima di tutto un impostore. La bella storia è una finzione.
Guarda il broker e come fa la media )))) ed è ovvio che il backtest dell'EA è stato caricato. La storia viene ripulita dalle operazioni non redditizie.
Dubito che sia un sociopatico. È solo un normale divulgatore.
C'è stato un segnale simile qualche mese fa. Qui.
Solo che il commerciante non era un uomo ma una donna. Stesso cognome.
Probabilmente ha registrato due account. Uno a sua moglie/sorella, uno a se stesso.
Quel segnale è stato scaricato. Ora è il turno del secondo segnale.
Probabilmente dura qualche mese, come l'ultimo.
Non capisco cosa succede nella testa degli abbonati?
Ci vuole un talento speciale per attirare gli abbonati.
Ci sono molti buoni segnali, ma gli abbonati non ci vanno.
Il segreto è il talento per attirare!
Chi andrà al KOOKL con una petizione? :)))
Non è una favola finlandese. C'è anche un cartone animato, ma non sono riuscito a trovare una traduzione in russo. Un racconto ammonitore.
Anno: 1978.
Paese: URSS, Armenia.
Cartoon: A Gathering of Mice - Մկկրի ժողոով
Genere: una favola.
Direttore: L. Sahakyants.
Trama: Basato sulla favola di Hnko Aper (Atabek Hnkoyan). Il Consiglio dei Topi decide di appendere una campana al collo del gatto per annunciare il suo arrivo e per avvertirli del pericolo.
Tuttavia, una cosa è prendere la decisione, un'altra è attuarla. Nessuno dei topi si dimostra capace di una tale impresa.
Ci vuole un talento speciale per attirare gli abbonati.
Ci sono molti buoni segnali, ma gli abbonati non ci vanno.
Il segreto è il talento per attirare!
Qualcuno può condividere come invogliare in generale? Cosa e dove si vuole pubblicizzare?
Qualcuno può condividere come invogliare in generale? Cosa e dove si vuole pubblicizzare?
Questo è l'unico modo per attirare, tutto il resto è banale e poco interessante