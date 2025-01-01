DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezione DatiCArrayLongCompareArray 

CompareArray

Confronta l'array con un altro.

bool  CompareArray(
   const long&  src[]      // array sorgente
   ) const

Parametri

src[]

[iin] Riferimento ad un array usato come sorgente di elementi per il confronto.

Valore di ritorno

true - gli array sono uguali, false - gli array sono diversi.

Esempio:

//--- esempio per CArrayLong::CompareArray(const long &[])
#include <Arrays\ArrayLong.mqh>
//---
long src[];
//---
void OnStart()
  {
   CArrayLong *array=new CArrayLong;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      return;
     }
   //--- confronta con un altro array
   int result=array.CompareArray(src);
   //--- elimina array
   delete array;
  }
