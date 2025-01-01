DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezione DatiCArrayLongSave 

Save

Salva l'array dati nel file.

virtual bool  Save(
   int  file_handle      // file handle
   )

Parametri

file_handle

[in] Handle del file binario precedentemente aperto con la funzione FileOpen(...).

Valore di ritorno

true - completato con successo, false - errore.

Esempio:

//--- esempio per CArrayLong::Save(int)
#include <Arrays\ArrayLong.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   int         file_handle;
   CArrayLong *array=new CArrayLong;
   //---
   if(array!=NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      return;
     }
   //--- aggiunge 100 elementi array
   for(int i=0;i<100;i++)
     {
      array.Add(i);
     }
   //--- apri file
   file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI);
   if(file_handle>=0)
     {
      if(!array.Save(file_handle))
        {
         //--- errore salvataggio file
         printf("Salva file: Errore %d!",GetLastError());
         delete array;
         FileClose(file_handle);
         //---
         return;
        }
      FileClose(file_handle);
     }
   delete array;
  }