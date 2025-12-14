Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Indice di mercato incerto - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Alexey Topounov
- Visualizzazioni:
- 7
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Autore reale:
Daniel Fernandez
I valori dell'indicatore sono compresi nell'intervallo 0-100. Più alto è il valore dell'indicatore, più il mercato è stabile, più è probabile che si tratti di una tendenza. Più basso è il valore, meno probabile è il trend.
Formula di calcolo:
Dove:
- ABS - valore assoluto;
- Close[0] - ultima chiusura;
- Close[n] - chiusura di N barre fa;
- MaxHigh[n] - il valore massimo di High per il periodo di N barre;
- MinLow[n] - valore minimo di Low per un periodo di N barre.
Suggerimenti:
Fare trading in un mercato volatile:
- Acquistate quando la media mobile (linea blu) dell'indicatore CMI scende sotto 40 e l'istogramma CMI è rosso.
- Vendere quando la media mobile (linea blu) dell'indicatore CMI scende sotto 40 e l'istogramma CMI è verde.
- Uscire dalle posizioni quando l'istogramma CMI supera il valore 50.
Trading in un mercato in trend:
- Acquistare quando la media mobile (linea blu) sale sopra 60 e il colore dell'istogramma CMI è verde.
- Vendere quando la media mobile (linea blu) sale sopra 60 e il colore dell'istogramma CMI è rosso.
- Uscire dalle posizioni quando l'istogramma del CMI scende al di sotto di 50.
L'indicatore può essere utilizzato come filtro nelle strategie di trend following.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/942
Toolkit per il monitoraggio dello spread delle coppie di tradingOpen Range BreakOut Indicator for MetaTrader 5
L'indicatore Open Range Breakout (ORB) è un potente strumento di analisi tecnica che identifica e traccia i breakout dei prezzi dal range di apertura delle sessioni di trading. L'indicatore si basa sul concetto che i prezzi massimi e minimi stabiliti nei primi minuti di una sessione di trading spesso fungono da livelli di supporto e resistenza significativi per il resto della giornata. L'indicatore calcola automaticamente l'intervallo di apertura in base a periodi di tempo definiti dall'utente, traccia obiettivi di prezzo multipli e fornisce avvisi visivi e sonori per potenziali opportunità di trading. È stato progettato per aiutare i trader a identificare le operazioni di breakout ad alta probabilità e gli scenari di retest.
Una classe per lavorare con le matrici.Clean Market Watch - Removes All Symbols In the Market Watch Windows In One Go
Lo script Clean Market Watch è un semplice strumento di utilità progettato per rimuovere rapidamente tutti i simboli dalla finestra di Market Watch di MetaTrader 5 con un solo clic. Questo è particolarmente utile quando si vuole ricominciare da capo con un'area di lavoro pulita o quando il Market Watch è diventato ingombro di troppi simboli. Scopo Nel corso del tempo, i trader spesso accumulano numerosi simboli nella loro finestra di Market Watch, rendendo difficile concentrarsi sugli strumenti che negoziano attivamente. Rimuovere manualmente i simboli uno per uno può essere noioso e richiede molto tempo. Questo script automatizza l'intero processo, eliminando tutti i simboli in pochi secondi.