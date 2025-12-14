CodeBaseSezioni
Monitoraggio della diffusione - indicatore per MetaTrader 5

L'indicatore visualizza i valori di spread minimo(rosso), medio(verde) e massimo(blu) sulle barre corrispondenti sotto forma di istogramma (idea mutuata).

Questo monitoraggio degli spread è utile per confrontare le condizioni di trading di diversi broker e per analizzare la dinamica delle variazioni degli spread.

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/939

