Monitoraggio della diffusione

L'indicatore Open Range Breakout (ORB) è un potente strumento di analisi tecnica che identifica e traccia i breakout dei prezzi dal range di apertura delle sessioni di trading. L'indicatore si basa sul concetto che i prezzi massimi e minimi stabiliti nei primi minuti di una sessione di trading spesso fungono da livelli di supporto e resistenza significativi per il resto della giornata. L'indicatore calcola automaticamente l'intervallo di apertura in base a periodi di tempo definiti dall'utente, traccia obiettivi di prezzo multipli e fornisce avvisi visivi e sonori per potenziali opportunità di trading. È stato progettato per aiutare i trader a identificare le operazioni di breakout ad alta probabilità e gli scenari di retest.

EA Tools tính toán Margin theo lotsize, có thể tùy chỉnh đòn bẩy