Monitoraggio della diffusione - indicatore per MetaTrader 5
L'indicatore visualizza i valori di spread minimo(rosso), medio(verde) e massimo(blu) sulle barre corrispondenti sotto forma di istogramma (idea mutuata).
Questo monitoraggio degli spread è utile per confrontare le condizioni di trading di diversi broker e per analizzare la dinamica delle variazioni degli spread.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/939
