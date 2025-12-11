CodeBaseSezioni
EA_MARSI - sistema esperto per MetaTrader 5

L'Expert Advisor opera in base ai segnali dell'indicatore EMA_RSI_VA.

Quando la linea veloce EMA_RSI_VA viene attraversata dal basso verso l'alto, viene effettuato un acquisto e viceversa.

La funzione di aumento del lotto è integrata nell'Expert Advisor (in funzione del rapporto tra il deposito e il drawdown specificato).


Risultati del test sullo storico (EURUSD, H1):

Senza aumento del lotto su tutti i tick dal 2009 (1_eurusd_h1.set)

Nessun aumento di lotto su tutte le zecche dal 2009.


Con aumento del lotto su tutti i tick dal 2009 (2_eurusd_h1.set):

Con aumenti di lotto su tutte le zecche dal 2009.


Test realistico con lotto iniziale di $1.000 0,1 (3_eurusd_h1):

Test realistico con lotto iniziale 1.000$ 0,1 (parametri 3_eurusd_h1)


Quando si utilizzano incrementi di lotto (use_Multpl = true), si raccomanda di testare i parametri senza incrementi e di utilizzare il massimo drawdown dei fondi come valore Max_drawdown.

Risultato: 600.000 dollari su un deposito iniziale di 10.000 dollari con lotto 1.0.


Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/913

EMA_RSI_VA EMA_RSI_VA

Media mobile esponenziale con un periodo di lisciatura che dipende dai valori dell'indicatore RSI (Exponential Moving Average - RSI Volatility-Adjusted di Jose Silva).

EMA_BB_VA EMA_BB_VA

Media mobile esponenziale adattiva (dipendente dalle Bande di Bollinger) (BB Volatility Adjusted by Jose Silva).

Candele colorate del Momentum stocastico Candele colorate del Momentum stocastico

Idea di Andrey F. Zelinsky, basata su un indicatore di William Blau

Strong Historical Levels Strong Historical Levels

Livelli storici di S/R forti