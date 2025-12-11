Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
EA_MARSI - sistema esperto per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 9
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
L'Expert Advisor opera in base ai segnali dell'indicatore EMA_RSI_VA.
Quando la linea veloce EMA_RSI_VA viene attraversata dal basso verso l'alto, viene effettuato un acquisto e viceversa.
La funzione di aumento del lotto è integrata nell'Expert Advisor (in funzione del rapporto tra il deposito e il drawdown specificato).
Risultati del test sullo storico (EURUSD, H1):
Senza aumento del lotto su tutti i tick dal 2009 (1_eurusd_h1.set)
Con aumento del lotto su tutti i tick dal 2009 (2_eurusd_h1.set):
Test realistico con lotto iniziale di $1.000 0,1 (3_eurusd_h1):
Quando si utilizzano incrementi di lotto (use_Multpl = true), si raccomanda di testare i parametri senza incrementi e di utilizzare il massimo drawdown dei fondi come valore Max_drawdown.
Risultato: 600.000 dollari su un deposito iniziale di 10.000 dollari con lotto 1.0.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/913
Media mobile esponenziale con un periodo di lisciatura che dipende dai valori dell'indicatore RSI (Exponential Moving Average - RSI Volatility-Adjusted di Jose Silva).EMA_BB_VA
Media mobile esponenziale adattiva (dipendente dalle Bande di Bollinger) (BB Volatility Adjusted by Jose Silva).
Idea di Andrey F. Zelinsky, basata su un indicatore di William BlauStrong Historical Levels
Livelli storici di S/R forti