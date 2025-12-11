CodeBaseSezioni
Indicatori

EMA_RSI_VA - indicatore per MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
7
Valutazioni:
(55)
Pubblicato:
Media esponenziale con un periodo di lisciatura che dipende dai valori dell'indicatore RSI. L'autore delle formule è Jose Silva.

Media esponenziale con periodo di smoothing in funzione del valore dell'indicatore RSI

Parametri:

  • RSIPeriodo - Periodo RSI;
  • EMAPeriods - Periodo EMA;
  • Prezzo - Prezzo;

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/907

