Media esponenziale con un periodo di lisciatura che dipende dai valori dell'indicatore RSI. L'autore delle formule è Jose Silva.
Parametri:
- RSIPeriodo - Periodo RSI;
- EMAPeriods - Periodo EMA;
- Prezzo - Prezzo;
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/907
Media mobile esponenziale adattiva (dipendente dalle Bande di Bollinger) (BB Volatility Adjusted by Jose Silva).SAR ADX Signal
Segnale SAR ADX con notifica mobile, riscritto dalla versione MT4 (la fonte non è più reperibile). Si tratta di un indicatore riverniciabile, si prega di fare attenzione quando lo si utilizza.
Consulente esperto basato sull'indicatore EMA_RSI_VA. Quando la linea veloce EMA_RSI_VA viene attraversata dal basso verso l'alto, viene effettuato un acquisto e viceversa.Candele colorate del Momentum stocastico
Idea di Andrey F. Zelinsky, basata su un indicatore di William Blau