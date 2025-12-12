CodeBaseSezioni
Cambio_di_periodo_del_cartello - script per MetaTrader 5

Semplice script per la commutazione dei principali timeframe. Lo scopo principale è la comodità della commutazione tramite tasti di scelta rapida.

Sono allegate tre varianti distinte:

  1. Ascendente;
  2. Discendente;
  3. Cerchio.

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/911

