Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Cambio_di_periodo_del_cartello - script per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 6
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Semplice script per la commutazione dei principali timeframe. Lo scopo principale è la comodità della commutazione tramite tasti di scelta rapida.
Sono allegate tre varianti distinte:
- Ascendente;
- Discendente;
- Cerchio.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/911
