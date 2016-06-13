und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Sampler - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1170
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator (i_Sampler.mq5) berechnet den perfekten Markteinstieg, was für das Training von neuronalen Netzen verwendet werden kann.
Er hat zwei Buffer:
- buffer 0 (grüne Linie) - Analog Signal, berechnet als Verhätlnis zwischen positiver/negativer Preisänderung (normalisiert auf den Bereich [-1, +1]) während bars_future Balken vorwärts;
- buffer 1 (zweifarbiges Histogramm) diskretes Signal, Werte sind: -1(verkaufen), 0(warten), +1(kaufen).
Das diskerte Singal kann auf 2 verschiedene Arten berechnet werden:
- Methode 1: das Signal erscheint, wenn das analoge Singal größer als der Schwellwert wurde, der im porog Eingabeparameter festgelegt wurde;
- Methode 2: das Signal erscheint, wenn TP/SL Bedingungen erfüllt sind.
Der e_CheckSampler.mq5 Expert Advisor wurde erstellt, um die Werte des Indikators zu überprüfen.
Der Expert Advisor verwendet die aus der vom Indikator erstellten Datei Daten.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/903
Der Pearson Korrelations Indikator zeigt die Korrelation zwischen Symbolen.DCC
Der Indikator zeichnet den Chart eines bestimmten Symbols in einem getrenten Fenster.
Vergleich von Algorithmen zur SortierungEMA_ATR_VA
Advaptive Exponential Moving Average - ATR Volatilität angepasst von Jose Silva.