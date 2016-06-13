CodeBaseKategorien
Indikatoren

Sampler - Indikator für den MetaTrader 5

Der Indikator (i_Sampler.mq5) berechnet den perfekten Markteinstieg, was für das Training von neuronalen Netzen verwendet werden kann.

Er hat zwei Buffer:

  • buffer 0 (grüne Linie) - Analog Signal, berechnet als Verhätlnis zwischen positiver/negativer Preisänderung (normalisiert auf den Bereich [-1, +1]) während bars_future Balken vorwärts;
  • buffer 1 (zweifarbiges Histogramm) diskretes Signal, Werte sind: -1(verkaufen), 0(warten), +1(kaufen).

Das diskerte Singal kann auf 2 verschiedene Arten berechnet werden:

  • Methode 1: das Signal erscheint, wenn das analoge Singal größer als der Schwellwert wurde, der im porog Eingabeparameter festgelegt wurde;
  • Methode 2: das Signal erscheint, wenn TP/SL Bedingungen erfüllt sind.

i_Sampler Indikator

Der e_CheckSampler.mq5 Expert Advisor wurde erstellt, um die Werte des Indikators zu überprüfen.

Der Expert Advisor verwendet die aus der vom Indikator erstellten Datei Daten.

Expert Advisorm basierend auf dem i_Sampler Indikator


