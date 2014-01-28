请观看如何免费下载自动交易
该指标 (i_Sampler.mq5) 计算完美的入场信号, 这可以用于神经网络的训练。
它有两个缓存区:
- 缓存区 0 (绿线) - 模拟信号, 计算 bars_future 柱线之前的正/负价格变化率 (归一化至范围 [-1, +1]);
- 缓存区 1 (两色直方图) 离散信号, 其值: -1(卖), 0(观望), +1(买)。
离散信号可由两种不同方法计算:
- 方法 1: 当模拟信号大于制定输入参数 porog 的阀值, 信号出现;
- 方法 2: 当 TP/SL 条件满足, 信号出现。
该 e_CheckSampler.mq5 EA 创建用来检查指标值。
该 EA 使用的数据来自指标创建的文件。
