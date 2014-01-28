代码库部分
采样器 - MetaTrader 5脚本

Serj
i_sampler.mq5 (7.06 KB)
\MQL5\Experts\
e_checksampler.mq5 (2.33 KB)
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
该指标 (i_Sampler.mq5) 计算完美的入场信号, 这可以用于神经网络的训练。

它有两个缓存区:

  • 缓存区 0 (绿线) - 模拟信号, 计算 bars_future 柱线之前的正/负价格变化率 (归一化至范围 [-1, +1]);
  • 缓存区 1 (两色直方图) 离散信号, 其值: -1(卖), 0(观望), +1(买)。

离散信号可由两种不同方法计算:

  • 方法 1: 当模拟信号大于制定输入参数 porog 的阀值, 信号出现;
  • 方法 2: 当 TP/SL 条件满足, 信号出现。

i_Sampler 指标

该 e_CheckSampler.mq5 EA 创建用来检查指标值。

该 EA 使用的数据来自指标创建的文件。

EA 基于 i_Sampler 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/903

