该指标 (i_Sampler.mq5) 计算完美的入场信号, 这可以用于神经网络的训练。

它有两个缓存区:

缓存区 0 (绿线) - 模拟信号, 计算 bars_future 柱线之前的正/负价格变化率 (归一化至范围 [-1, +1]);

缓存区 1 (两色直方图) 离散信号, 其值: -1(卖), 0(观望), +1(买)。

离散信号可由两种不同方法计算:

方法 1: 当模拟信号大于制定输入参数 porog 的阀值, 信号出现;

方法 2: 当 TP/SL 条件满足, 信号出现。





该 e_CheckSampler.mq5 EA 创建用来检查指标值。

该 EA 使用的数据来自指标创建的文件。