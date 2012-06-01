Индикатор (i_Sampler.mq5) рассчитывает идеальные входы, предназначен для обучения нейросети.

Индикатор имеет два буфера:

буфер 0 (зеленая линия на картинке) аналоговый сигнал, рассчитывается как отношение положительного и отрицательного отклонения цены за bars_future баров вперед, нормализованное в диапазон -1, +1;

буфер 1 (двухцветная гистограмма на картинке) дискретный сигнал, может принимать только три значения -1(продаем), 0(ждем), +1(покупаем).

Дискретный сигнал может рассчитываться двумя методами:

по 1 методу сигнал появляется когда аналоговый сигнал превышает порог срабатывания, параметр porog;

по 2 методу сигнал появляется если удовлетворяет условиям заданным параметрами sl и tp.





Для проверки показаний индикатора сделан тестовый эксперт (e_CheckSampler.mq5) .

Эксперт берет данные из файла сформированного индикатором.

Вот так в идеале должен торговать эксперт.