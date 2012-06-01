Смотри, как бесплатно скачать роботов
Sampler - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор (i_Sampler.mq5) рассчитывает идеальные входы, предназначен для обучения нейросети.
Индикатор имеет два буфера:
- буфер 0 (зеленая линия на картинке) аналоговый сигнал, рассчитывается как отношение положительного и отрицательного отклонения цены за bars_future баров вперед, нормализованное в диапазон -1, +1;
- буфер 1 (двухцветная гистограмма на картинке) дискретный сигнал, может принимать только три значения -1(продаем), 0(ждем), +1(покупаем).
Дискретный сигнал может рассчитываться двумя методами:
- по 1 методу сигнал появляется когда аналоговый сигнал превышает порог срабатывания, параметр porog;
- по 2 методу сигнал появляется если удовлетворяет условиям заданным параметрами sl и tp.
Для проверки показаний индикатора сделан тестовый эксперт (e_CheckSampler.mq5) .
Эксперт берет данные из файла сформированного индикатором.
Вот так в идеале должен торговать эксперт.
