Индикаторы

Sampler - индикатор для MetaTrader 5

Serj
Индикатор (i_Sampler.mq5) рассчитывает идеальные входы, предназначен для обучения нейросети.

Индикатор имеет два буфера:

  • буфер 0 (зеленая линия на картинке) аналоговый сигнал, рассчитывается как отношение положительного и отрицательного отклонения цены за bars_future баров вперед, нормализованное в диапазон -1, +1;
  • буфер 1 (двухцветная гистограмма на картинке) дискретный сигнал, может принимать только три значения -1(продаем), 0(ждем), +1(покупаем).

Дискретный сигнал может рассчитываться двумя методами:

  • по 1 методу сигнал появляется когда аналоговый сигнал превышает порог срабатывания, параметр porog;
  • по 2 методу сигнал появляется если удовлетворяет условиям заданным параметрами sl и tp.

так выглядит индикатор

Для проверки показаний индикатора сделан тестовый эксперт (e_CheckSampler.mq5) .

Эксперт берет данные из файла сформированного индикатором.

Вот так в идеале должен торговать эксперт.

тест

