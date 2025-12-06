CodeBaseSezioni
Script

Notizie VLine - script per MetaTrader 5

Mykola Demko
Visualizzazioni:
10
Valutazioni:
(33)
Pubblicato:
Pubblicato:
Lo script visualizza linee verticali sul grafico in corrispondenza dei punti di rilascio delle notizie.

Lo script non sostituisce gli eventi del calendario, ma si limita ad integrarli contrassegnandoli con linee verticali.

Quando si passa il cursore sulla linea creata dallo script, appare un tooltip con il nome della notizia e l'ora del suo rilascio. Affinché lo script funzioni correttamente, è necessario aggiungere gli eventi di notizie al grafico (dalla scheda Calendario). Prima di lanciare lo script, viene visualizzata la finestra delle impostazioni, dove è possibile modificare il colore delle linee e gli stili di disegno.

Notizie Script VLine

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/821

