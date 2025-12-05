Unisciti alla nostra fan page
AutoNK - indicatore per MetaTrader 5
Una volta installato l'indicatore, sul grafico appare un canale con tre linee. L'indicatore si differenzia dal canale standard del terminale per la presenza della linea centrale.
È quindi possibile spostare la linea nera al suo posto, mentre la linea rossa opposta verrà regolata in parallelo. La linea grigia centrale del canale verrà ricostruita automaticamente.
Utilizzate la linea opposta per regolare la larghezza del canale e la linea centrale verrà ricalcolata. Se si desidera creare un altro canale inclinato, è necessario eseguire una copia dell'indicatore specificando un nome diverso nei parametri di input.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/879
