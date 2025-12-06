DeltaFusion Lite is the simplified version of the DeltaFusionPro indicator for MT4. It calculates and displays Cumulative Delta and Net Delta, giving traders a clear view of buying and selling pressure within each candle. By analyzing the distribution of volume between bid and ask, it helps identify market sentiment shifts, potential reversals, and various types of divergences between price and volume.

DeltaFusion Lite è la versione semplificata dell’indicatore DeltaFusionPro per MT4. Calcola e visualizza Cumulative Delta e Net Delta, offrendo ai trader una chiara panoramica della pressione di acquisto e vendita all’interno di ogni candela. Analizzando la distribuzione del volume tra bid e ask, aiuta a individuare cambiamenti nel sentiment di mercato, possibili inversioni e diverse forme di divergenza tra prezzo e volume.