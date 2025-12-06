Unisciti alla nostra fan page
JPTrend indicator - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 9
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Qualunque sia la vostra strategia, è necessario sapere dove si trovano le linee di supporto e di resistenza, in modo da essere avvisati se vengono raggiunte.
Questo indicatore esegue una nuova scansione delle linee ogni volta che si cambia la scala temporale del grafico e invia un avviso opzionale se una di esse si trova al di sotto di un limite regolabile.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/883
