Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Linee morbide - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 12
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
L'indicatore dimostra l'uso della libreria gratuita Library for Custom Chart per la connessione automatica degli indicatori ai grafici personalizzati iCustomChart creati sulla base dei propri file di cronologia.
Quando si collega un indicatore alla finestra del grafico, viene verificata la presenza del grafico personalizzato iCustomChart. Se il grafico personalizzato è caricato, le funzioni della libreria utilizzano i dati di questo grafico, altrimenti vengono utilizzati i dati del grafico standard. In questo modo, l'indicatore può funzionare sia su grafici personalizzati che su grafici standard senza alcuna modifica.
Istruzioni
- Scaricare il file di libreria Library for Custom Chart e collocarlo nella cartella <terminal_data_folder>\MQL5\Libraries.
- Scaricare il file di descrizione della funzione di libreria LibCustomChart.mqh e collocarlo nella cartella <terminal_data_folder>\MQL5\Include.
- Scaricare il file di Nikolay Kositsyn con la descrizione delle classi di mediazione SmoothAlgorithms.mqh e collocarlo nella cartella <terminal_data_folder>\MQL5\Include.
- Scaricare il file iSmoothLines.mq5 e collocarlo nella cartella <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
- Caricare iSmoothLines.mq5 in MetaEditor e compilare ( tasto F7).
- L'indicatore iSmoothLines.ex5 può essere eseguito sia su un grafico normale sia su un grafico personalizzato, creato con iCustomChart.
- Per caricare l'indicatore su un grafico personalizzato è necessario:
- scaricare la versione demo o funzionante di iCustomChart e collegarla a qualsiasi finestra del grafico;
- quindi collegare iSmoothLines alla stessa finestra, che riconoscerà automaticamente la presenza di iCustomChart e ne riceverà i dati per i calcoli.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/869
L'Expert Advisor dimostra l'uso della libreria gratuita Library for Custom Chart per la connessione automatica di Expert Advisor e indicatori ai grafici personalizzati di iCustomChart creati sulla base dei propri file di cronologia.Sviluppo di un Expert Advisor multivaluta - codici sorgente di una serie di articoli
I codici sorgente scritti durante lo sviluppo della libreria per la creazione di Expert Advisor multivaluta che combinano molte istanze di varie strategie di trading.
Indicatore che crea un canale inclinato e consente un'ulteriore regolazione con regolazione automatica.Sviluppo di un Expert Advisor multicurrency - codici sorgente della serie di articoli
Codici sorgenti scritti durante il processo di sviluppo di una libreria per la creazione di Expert Advisor multivaluta che combinano istanze multiple di diverse strategie di trading.