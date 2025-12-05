L'Expert Advisor dimostra l'uso della libreria LibCustomChart.ex5. Quando l'Expert Advisor è collegato alla finestra del grafico, viene verificata la presenza del grafico personalizzato iCustomChart. Se il grafico personalizzato è caricato, le funzioni della libreria utilizzano i dati di questo grafico, altrimenti vengono utilizzati i dati del grafico standard. In questo modo, l'Expert Advisor può lavorare sia su grafici personalizzati che su grafici standard senza alcuna modifica.

Istruzioni: