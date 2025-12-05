Unisciti alla nostra fan page
L'esperto dimostra l'uso della libreria per i grafici personalizzati. - sistema esperto per MetaTrader 5
L'Expert Advisor dimostra l'uso della libreria LibCustomChart.ex5. Quando l'Expert Advisor è collegato alla finestra del grafico, viene verificata la presenza del grafico personalizzato iCustomChart. Se il grafico personalizzato è caricato, le funzioni della libreria utilizzano i dati di questo grafico, altrimenti vengono utilizzati i dati del grafico standard. In questo modo, l'Expert Advisor può lavorare sia su grafici personalizzati che su grafici standard senza alcuna modifica.
Istruzioni:
- Scaricare il file di libreria Library for Custom Chart.ex5 e posizionarlo nella cartella <terminal_data_folder>\MQL5\Libraries
- Scaricate il file con la descrizione delle funzioni della libreria LibCustomChart.mqh e collocatelo nella cartella <terminal_data_folder>\MQL5\Include.
- Scaricare il file Expert Advisor Example1_LibCustomChart.mq5 e collocarlo nella cartella <terminal_data_folder>\MQL5\Experts.
- Caricare Example1_LibCustomChart.mq5 in MetaEditor e compilare ( tasto F7).
- L'Expert Advisor Example1_LibCustomChart.ex5 può essere eseguito sia su un grafico normale sia su un grafico personalizzato, creato con iCustomChart.
- Per caricare l'Expert Advisor su un grafico personalizzato, è necessario:
- scaricare la versione demo o funzionante di iCustomChart e collegarla a una qualsiasi finestra del grafico;
- allegare Example1_LibCustomChart alla stessa finestra, che riconoscerà automaticamente la presenza di iCustomChart e ne riceverà i dati per i calcoli.
